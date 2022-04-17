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上海封控重創汽車產業鏈 上汽18日啟動復工復產壓力測試

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
上汽集團宣布壓力測試，準備復工。圖／新華社
上汽集團宣布壓力測試，準備復工。圖／新華社

由於於上海本土疫情嚴峻，封控措施重創長三角汽車產業鏈，在官方公布「白名單」管理後，據央視報導，當地指標車廠上汽集團17日透露，將於18日啟動復工復產壓力測試。

央視報導，上汽集團指出，該測試不僅是他們的整車廠進行壓力測試，同時會帶動一些核心零組件工廠同時進入壓力測試。

在此之前，受新冠疫情影響，上海有超過1,000家汽車產業鏈企業，受到不同程度的影響，如停產、減產，主要車廠包括特斯拉蔚來汽車、上汽集團等。

上汽集團指出，集團正在進行復工復產準備工作，將對復工人員返崗通勤服務能力、供應鏈能力、安全生產、運輸等工作進行了解和準備。在疫情防控達到相關條件的同時，集團的相關工廠將進行封閉管理，確保人、原物料、環境的安全。

為在封控措施下保持企業經營，大陸工信部駐上海前方工作組日前對保運轉重點企業「白名單」進行研擬。16日晚間，上海市政府發布防控指引，第一批「白名單」共666家企業，包括汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業企業外，還包括諸多保障類、經濟支撐類企業。

上海 疫情 央視 蔚來汽車 特斯拉

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