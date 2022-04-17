大陸今年下半年完成建造首個太空站

大陸的神舟十三號載人太空船已在昨天成功返回地球，今天（4月17日）下午大陸航空部門在記者會表示，接下來今年還會實施6次飛行任務，完成大陸太空站的在軌建造。

大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會介紹中國太空站建造進展情況。中國載人航太工程辦公室主任郝淳表示，根據任務計畫安排，2022年將實施6次飛行任務，6次任務分別為：