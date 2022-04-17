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大陸今年下半年完成建造首個太空站
大陸的神舟十三號載人太空船已在昨天成功返回地球，今天（4月17日）下午大陸航空部門在記者會表示，接下來今年還會實施6次飛行任務，完成大陸太空站的在軌建造。
大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會介紹中國太空站建造進展情況。中國載人航太工程辦公室主任郝淳表示，根據任務計畫安排，2022年將實施6次飛行任務，6次任務分別為：
5月發射天舟四號貨運飛船；
6月發射神舟十四號載人飛船，3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；
7月發射空間站問天實驗艙，與天和核心艙對接；
10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後空間站三艙形成「T」字基本構型，完成中國空間站在軌建造；
隨後將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，神舟十五號飛行乘組由3名太空人組成，與神舟十四號太空人在軌輪換後，在軌駐留6個月。
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