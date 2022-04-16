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周小川：數位人民幣是為了零售 並非輕易當軍事武器

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國人民銀行原行長周小川於16日在「2022清華五道口全球金融論壇」演說。圖／取自2022清華五道口全球金融論壇
中國人民銀行原行長周小川於16日在「2022清華五道口全球金融論壇」演說。圖／取自2022清華五道口全球金融論壇

近幾年美聯準會多次量化寬鬆政策導致美元信用逐步下降，此刻大陸數位人民幣（e-CNY）的推出，背後被視為具有取代美元霸權的戰略意味。對此，中國金融學會會長、中國人民銀行原行長周小川於16日在「2022清華五道口全球金融論壇」上表示，大陸數位人民幣的設計是為了便利零售支付，並非為了替代美元，但未來也不排除能有跨境支付的效果。

周小川指出，至少中國大陸的e-CNY設計是為了零售，為了百姓方便、商戶方便，不是為了替代美元，所以既然不是按那個目標設計的，現在忽然給它派這方面的功能也不見得能撐得起來。

不過，周小川也說，「當然我們不排除e-CNY未來可能有跨境支付的前景，但是我估計也是會注重於零售，跨境零售的應用，不是輕易地當做軍事武器來使用的。」

近期受到俄烏戰事影響，西方國家以切斷俄羅斯與國際資金清算系統（SWIFT）的連結來進行制裁，因而引起輿論對SWIFT支付的討論。周小川表示，SWIFT的基礎是貿易，因此如果大量地把SWIFT作為制裁工具，應該考慮到別人一定可以找到其他的通訊渠道來繼續完成貿易。

周小川表示，目前SWIFT已形成了效率和市場規模，一是參與的金融機構數量非常多，只要進SWIFT，跟誰聯繫都很方便；二是SWIFT在保密方面做得很好。如果避開SWIFT另開一個渠道，可能第一個要有過渡期，比如參加家數少、貿易效率變低。因此，SWIFT不是不可替代，但替代SWIFT要做很多事情，替代之前和過渡期間還有好多事可能會使貿易受到影響。

周小川也強調，如果金融的支付系統或者是支付通訊系統，滑入某種冷戰格局，對大家來說都是會有損失的。

數位人民幣

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