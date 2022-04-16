陸互聯網公司掀港股回購潮 騰訊打敗小米成今年回購王

大陸互聯網公司今年股價持續走低，多家公司開啟了大額股票回購計畫。今年以來，小米回購總數達21次，耗資約12.09億港元（約新台幣45.46億元）。而騰訊打敗小米，堪稱今年「港股回購王」，今年騰訊控股累計回購1530.04萬股，累計耗資約60.28億港元（約新台幣元226.65億元）。

時代財經報導，3月22日，小米集團宣布，以不定期按最高總額100億港元於公開市場回購股份。兩天後小米即以每股14.44到14.5港元的價格回購了340.94萬股公司股份，耗資近5000萬港元。

從3月24日至4月14日，小米密集地進行了12次股票回購，回購總股本數達7295.3萬股。據統計，今年以來小米回購總數達21次，耗資約12.09億港元。

而作為港股「股王」的騰訊，雖然沒有公布預期回購的股票總額，但回購動作也十分頻繁。4月14日，騰訊控股宣布回購79.9萬股，耗資約2.3億港元，這已經是騰訊自3月下旬以來連續14個交易日出手回購，也是今年以來的第26次回購。

相較於往年，今年大陸互聯網公司的回購計畫金額巨大。今年以來，騰訊控股累計回購1530.04萬股，累計耗資約60.28億港元，已經遠超去年全年約26億港元的回購規模；阿里巴巴的回購規模更是相當於其市值的十分之一，並創下中概股史上最大規模的回購紀錄。

回購潮背後，是大陸互聯網公司股票的持續走低。截至4月15日，小米集團股價每股12.48港元，低於每股17港元的發行價，創一年以來新低，相比去年每股35.9港元的最高點，已經跌去近三分之二。

小米集團在港交所上市時曾經歷長達兩年的低谷期，小米股價漲到發行價時，董事長雷軍曾表示，「以後再也不用關心股價，股票軟件（軟體）統統可以刪掉了。」但這一次，不少大陸網友要求雷軍將刪掉的股票軟體「載回來」。

騰訊也是如此，騰訊股價在去年2月初曾觸及歷史新高，達到每股751港元，3月18日，騰訊盤中最低跌至297港元，一年時間股價即腰斬。目前，騰訊股價逐漸回升至374.4港元，但仍處於低位。

據了解，回購股票是這些公司的股價自救途徑之一，但從目前的股價來看，回購行動還無法改變股價持續走低的狀況，讓市場重建信心、扭轉股價頹勢，顯然還需要更實在的業績成果。