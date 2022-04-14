刺激需求！陸央行：全國有百餘家銀行自主下調房貸利率

人民銀行金融市場司司長鄒瀾14日於中國人民銀行召開的2022年第1季金融統計數據記者會上表示，3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。

鄒瀾指出，受疫情近期多發、部分居民收入下降、房地產建築營銷活動受阻等因素影響，商品住宅銷售額出現下滑，個人住房貸款發放額小幅回落。此外，隨著個人住房貸款餘額不斷增大，每月的還款額也在逐漸增大。3月末，大陸個人住房貸款餘額為人民幣38.8兆元，年增8.9%，儘管觀察新房貸款發放額與新房銷售額的比值還處於歷史上較高水平，但餘額年增速比去年末下降了2.3個百分點。

鄒瀾稱，與去年第4季相比，今年第1季全國房地產開發貸款月均多增約人民幣1,500億元，與同期的新房在建規模相比，開發貸款餘額也處在較高水平。他提到，在恒大風險顯性化後，金融機構出現短期激烈反應，人行積極指導商業銀行更多關注建設項目本身的償還能力，保持開發貸款平穩投放、滿足房地產建設項目合理融資需求。

鄒瀾也提及，近期房貸利率下調主要是發生在銀行層面。而部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，根據城市實際情況，在全國政策範圍內，下調本城市首付比例下限和利率下限，這是城市政府、銀行根據市場形勢和自身經營策略，做出的差別化、市場化調整，適應房地產市場區域差異的特徵。

鄒瀾表示，人行將繼續堅持「房住不炒」的定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期目標，因城施策配合地方政府履行好屬地責任，更好滿足購房者合理住房需求。