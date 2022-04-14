快訊

北市晚間追加8頁確診足跡 又見酒店網咖、台大校園也入列

幼童、長者怎買防疫保單？專家：市面上3張保單首選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺激需求！陸央行：全國有百餘家銀行自主下調房貸利率

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，有助活絡低迷的房市。中新社
大陸官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，有助活絡低迷的房市。中新社

人民銀行金融市場司司長鄒瀾14日於中國人民銀行召開的2022年第1季金融統計數據記者會上表示，3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。

鄒瀾指出，受疫情近期多發、部分居民收入下降、房地產建築營銷活動受阻等因素影響，商品住宅銷售額出現下滑，個人住房貸款發放額小幅回落。此外，隨著個人住房貸款餘額不斷增大，每月的還款額也在逐漸增大。3月末，大陸個人住房貸款餘額為人民幣38.8兆元，年增8.9%，儘管觀察新房貸款發放額與新房銷售額的比值還處於歷史上較高水平，但餘額年增速比去年末下降了2.3個百分點。

鄒瀾稱，與去年第4季相比，今年第1季全國房地產開發貸款月均多增約人民幣1,500億元，與同期的新房在建規模相比，開發貸款餘額也處在較高水平。他提到，在恒大風險顯性化後，金融機構出現短期激烈反應，人行積極指導商業銀行更多關注建設項目本身的償還能力，保持開發貸款平穩投放、滿足房地產建設項目合理融資需求。

鄒瀾也提及，近期房貸利率下調主要是發生在銀行層面。而部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，根據城市實際情況，在全國政策範圍內，下調本城市首付比例下限和利率下限，這是城市政府、銀行根據市場形勢和自身經營策略，做出的差別化、市場化調整，適應房地產市場區域差異的特徵。

鄒瀾表示，人行將繼續堅持「房住不炒」的定位，圍繞穩地價、穩房價、穩預期目標，因城施策配合地方政府履行好屬地責任，更好滿足購房者合理住房需求。

房地產 中國人民銀行

延伸閱讀

連157個月房貸利率跌破2% 專家：利率不會永遠那麼低

百和 上季每股純益1.56元

在地人見證「新北這區」一坪6萬漲到70萬 美女主播嘆：有誰薪水跟著漲？

買新房狂被長輩唱衰「房價會跌」 只因房子1公里外有公墓

相關新聞

陸商務部：全力保障外貿產業鏈、供應鏈穩定暢通

大陸商務部新聞發言人束玨婷14日表示，將與有關部門一同打通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈、供應鏈穩定暢通，...

刺激需求！陸央行：全國有百餘家銀行自主下調房貸利率

人民銀行金融市場司司長鄒瀾14日於中國人民銀行召開的2022年第1季金融統計數據記者會上表示，3月份以來，由於市場需求減...

馬化騰都輸他 「打工皇帝」騰訊二當家劉熾平時薪16萬底氣在哪？

H股「股王」騰訊去年處於監管風暴，市值大縮水，連有新一代「打工皇帝」稱號的集團總裁劉熾平都要減薪25%。即使減薪，劉熾平平均每小時仍賺近人民幣3.7萬元（時薪約新台幣16.65萬元），令人艷羨，更讓人好奇的是，這位馬化騰背後的男人，騰訊總裁「二當家」究竟有何過人之處。

香港旅發局：3月訪港旅客年跌逾7成 將做多項推廣

香港旅遊發展局14日表示，3月訪港旅客初步統計數字為1800人，較去年同期下跌73%；累計今年第一季訪港旅客人數約1萬1...

一趟近14萬也沒有司機要跑上海 疫情下陸跨省物流難

近期由於疫情影響，很多大陸企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。一家大型糧油公司高管表示，最近一周，該公司收到上海...

李明哲預計15日上午從廈門搭機返台

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，預計15日上午自廈門搭乘航班返回闊別超過5年的家鄉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。