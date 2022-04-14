不畏疫情影響 「2022年傑出大陸台商獎」選拔熱烈開跑

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
「2022年傑出大陸台商獎」選拔活動熱烈開跑，圖為「第九屆傑出大陸台商獎」頒獎典禮。報系資料照
「2022年傑出大陸台商獎」選拔活動熱烈開跑，圖為「第九屆傑出大陸台商獎」頒獎典禮。報系資料照

「2022年傑出大陸台商獎」選拔活動熱烈開跑，雖受疫情影響，台北經營管理研究院（簡稱台管院）仍持續舉辦，即日起歡迎優秀台商報名。台管院院長陳明璋指出，今年獎項不因疫情影響仍維持11項，但為強調綠色節能減碳、環境永續及公司治理的重要，今年將綠色節能獎擴大為ESG（企業永續發展）獎，並將ESG納入各個獎項評估標準。

陳明璋指出，台商遭遇疫情影響，中美貿戰進入新回合，加上兩岸關係持續低迷，台商遭逢如此巨大的挑戰，環境丕變難測，原物料價格上漲、滙率變化難控，正處於「不確定的年代」。政府與社會各界，更應給予適時的鼓勵和協助，以具體有力的行動，來表彰台商的貢獻。

海基會代理董事長許勝雄擔任第1至6屆的主任委員，他及100多名選拔委員秉持公平原則，嚴格把關，第7屆起則由行政院前院長陳冲擔任主任委員。

陳明璋指出，今年獎項不因疫情影響仍維持11項，但為強調綠色節能減碳、環境永續及公司治理的重要，今年將綠色節能獎擴大為ESG獎，並將ESG納入各個獎項的評估標準。

11項獎項包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大獎項，以及特别具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大奬項。今年起更與時俱進設立特別貢獻獎，不定期頒發給對選拔有貢獻的人，感謝其對選拔有形與無形的幫助。

陳冲表示，雖大環境受疫情影響，但疾風知勁草，台商卓絕努力的打拼精神令人欽佩。今年是產業淘汰年，也是歷年來經營環境最惡劣的一年，但台商仍然留在大陸打拚，此時舉辦「傑出大陸台商獎」深具意義。

有興趣參與選拔的台商，可與台北經營管理研究院秘書處聯絡，選拔辦法詳請參閱網站www.mit-tpe.org公告。

台商 疫情

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