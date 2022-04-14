快訊

新冠中度患者新增1人 陳時中：60多歲男子沒有打疫苗

我國已1604兒童染疫 李秉穎：若確診上萬例恐10多位兒童死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一趟近14萬也沒有司機要跑上海 疫情下陸跨省物流難

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
疫情下很多大陸企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。圖／取自第一財經
疫情下很多大陸企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。圖／取自第一財經

近期由於疫情影響，很多大陸企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。一家大型糧油公司高管表示，最近一周，該公司收到上海的糧油訂單將近500噸，即使開出每車最高人民幣3萬元（人民幣13.83萬元）運費的高價，仍然沒有司機願意跑上海，物資無法發送。

第一財經報導，以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在人民幣7000元左右，現在已經漲到人民幣25000元到30000元，還是沒有司機接單。

面對「天價」運費，大陸卡車司機為何不為所動？卡車司機的顧慮在於，將貨物送到上海後，由於上海是疫區，卡車司機行程碼帶星，回程在一些地方將無法下高速；即使下高速，也會在當地被要求集中隔離，一般會隔離半個月，這半個月將沒有任何收入。

上述高管指出，4月以來，由於物流中斷，該公司至今無法向上海市場發貨。據了解，大陸主要的糧油企業在上海及其周邊省市布局了大量工廠，生產能力充沛，當前受困於物流問題，糧油食品無法及時發運。

有公司找不到貨車司機而煩惱，也有因為貨物無法順利運達而煩惱的。一家位於上海嘉定安亭的跨國汽車供應鏈企業負責人表示，因疫情管控，大量外地車輛拿不到進上海的通行證，就安排一些運輸車輛到進上海的高速公路上去接應，「但每天接貨都像是撞大運，因為很可能發過來的好幾車貨，一車也運不到。」

該名企業負責人指出，從外省拉過來的貨收不到，是因為一路上會面臨不知道多少次未知的攔截。「很多地方都設了道路關卡要求核酸，要等結果出來才可以放行通過，這就耽誤了時間，我們經常派好車輛去接，結果空手而歸。」

上述負責人指出，目前大陸各地頒布各種花式政策，層層加碼，違規設置防疫檢查點，擅自阻斷運輸通道。這些規定除了出示通行證、綠碼、行程碼、24小時核酸報告，還包括提前申請各種當地碼，以及貼封條、不讓司機下車等等。很多車輛辦了通行證，但仍然無法下高速，通行證形同虛設，各地互不相認。

他說，現在政策「一天三變」，每天各地交通通告上百條、長三角地區的道路和高速到處堵、到處卡。大部分高速公路口滯留大量車輛和司機，由於各種原因下不了高速，很多司機被關在車上數天無水、無口糧，連廁所都不敢上，因為怕被扣、被拘。

自4月1日起，上述汽車工廠為上海的分階段封控做好了閉環管理的預案，從外省市的供應商拉來一些包括原物料及包裝材料在內的物料。但如今封控已經實施兩周，這些原本為解決短期需求的備料已經明顯不足，工廠下一階段的生產面臨嚴重的「缺料」影響。

上海 人民幣 疫情

延伸閱讀

上海本土感染者多為無症狀、輕症 現有重症9例

「領導心情差變卑微韭菜」 上海封城嚇傻日商計畫撤離

上海封城居民團購活羊！取名「楊丞琳」沒人敢殺 真相曝光網全傻眼

黃國倫困上海「1天吃1餐」　國台辦：已專門打電話聯絡

相關新聞

一趟近14萬也沒有司機要跑上海 疫情下陸跨省物流難

近期由於疫情影響，很多大陸企業正經歷物資運送的難題，尤其上海是重災區。一家大型糧油公司高管表示，最近一周，該公司收到上海...

大陸上調最低工資標準 上海最高來到2590人民幣

大陸最低工資標準近日上調。上海以2590元人民幣（約11600台幣）位居榜首，次為深圳（2360元，約10600元台幣）...

李明哲預計15日上午從廈門搭機返台

在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲，預計15日上午自廈門搭乘航班返回闊別超過5年的家鄉

疫情封控令陸經濟雪上加霜 調查顯示央行有望下調MLF利率並超額續做

上海等多地疫情對中國大陸經濟的衝擊無異於雪上加霜，官方近期已多次表態要加大政策力度穩成長。對於周五的中期借貸便利(MLF)操作，多數經濟學家認為，央行有望下調這一政策利率並超額續做。

兩個南亞老朋友身陷困境 北京的遲疑既是慎重行事也是力不從心

過去幾年，美國總是指責中國大陸用「債務外交」讓全世界的開發中國大陸家更加依賴北京。然而，從斯里蘭卡和巴基斯坦最近的情況看——這兩個中國大陸的老朋友都陷入通貨膨脹飆升、財政捉襟見肘的困境——習近平政府似乎越來越不願掏出支票本。

個體工商戶新政 助台胞再創業

大陸國台辦、商務部、國家市場監督管理總局，日前聯合印發了實施《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。