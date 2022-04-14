大陸上調最低工資標準 上海最高來到2590人民幣

大陸最低工資標準近日上調。上海以2590元人民幣（約11600台幣）位居榜首，次為深圳（2360元，約10600元台幣）、北京（2320元，約10450元台幣）。

大陸人社部近日發佈了全國各地區最低工資標準情況(截至2022年4月1日)，進入4月份以來，又有一波地區上調了最低工資標準。

從人社部發佈的大陸全國各地區最低工資標準情況來看，第一檔月最低工資標準在2000元及以上的地區已經增加到了13個。

依次是上海(2590元)、深圳(2360元)、北京(2320元)、廣東(2300元)、江蘇(2280元)、浙江(2280元)、天津(2180元)、山東(2100元)、四川(2100元)、重慶(2100元)、福建(2030元)、湖北(2010元)、河南(2000元)。

其中，四川調整後的月最低工資標準為第一檔每月2100元(每日97元)；第二檔每月1970元(每日91元)；第三檔每月1870元(每日86元)。

重慶月最低工資標準第一檔從1800元調整為2100元，第二檔從1700元調整為2000元。福建四個檔次月最低工資標準調整為2030元、1960元、1810元、1660元。湖南月最低工資標準分三個檔，分別為1930元、1740元、1550元。

根據「最低工資規定」，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用于全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

從月最低工資標準來看，上海月最低工資標準達到2590元，為大陸全國最高。而且，上海的月最低工資標準「含金量」也更高，因為上海的月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行繳納。

從小時最低工資標準來看，北京小時最低工資標準為25.3元，為大陸全國最高，次為上海(23元)、天津(22.6元)、廣東(22.2元)等。

最低工資標準上調，有助於增加職工收入，特別是對於低收入職工的工資水準有直接拉動作用。

大陸多年來薪資調整快速，實際勞工的薪資遠比最低工資標準來得高，在一、二線城市最基層的勞工薪資所得至少都在3500元人民幣以上。一些白領並且再加上五險一金，普遍在5500元以上，對僱主和企業負擔也愈來愈重。