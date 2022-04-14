快訊

鋒面通過中部以北有雨 愈晚愈冷北部下探15度

紐約布魯克林地鐵槍擊案 嫌犯落網

第5屆進博會 參展簽約面積已逾7成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國際進口博覽局副局長劉福學12日表示，目前第五屆中國國際進口博覽會各項籌備工作穩步推進，企業報名參展踴躍，簽約面積已超過規劃面積的70%。

據中新社，當天，第五屆進博會能源低碳及環保技術專區記者會在線上舉行。劉福學表示，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，大陸一些地方疫情面臨嚴峻形勢，全球經濟與供應鏈受到衝擊。無論遇到多大的挑戰，都將堅定不移地持續推進第五屆進博會籌辦工作，今年11月在線下為各方奉獻一場充滿機遇的國際經貿盛會。

據悉，第五屆進博會能源低碳及環保技術專區將圍繞「低碳發展，綠色復甦」主題，重點在新材料、新能源、建築節能、水處理、綜合環境治理等領域創新展覽展示題材。目前專區已吸引逾40家企業簽約，展覽面積達1.4萬平方公尺，預計專區規模將超過第四屆進博會。

大陸國家節能中心副主任史作廷說，進博會設立能源低碳及環保技術專區，對加強國際節能減排和應對氣候變化領域的交流合作，推動各國綠色可持續發展具有重要意義。大陸國家節能中心將認真履行國際交流合作與節能低碳技術推廣職能，與各有關方面共同努力，充分用好進博會這個平台。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

新北節電展開跑 節電業者推優惠折扣最高享五折

安倍晉三：借鏡烏克蘭 美國應表明防衛台灣決心

日月光高雄廠取得IPMVP能源績效驗證 展現企業永續力

陸委會拜會北市府 蔡炳坤：交流友善香港專案並建立窗口

相關新聞

李克強：適時降準救經濟

大陸國務院總理李克強昨（13）日主持召開國務院常務會議指出，鼓勵撥備水準較高的大型銀行有序降低撥備率（備抵呆帳準備率），...

華為爆洩密案 員工用系統Bug賣數據換球鞋

大陸科技巨頭華為再爆員工竊密案。據中國裁判文書網近日揭露，華為員工易某在調離原職位後，用公司系統中尚未清理的ERP登錄訊...

個體工商戶新政 助台胞再創業

大陸國台辦、商務部、國家市場監督管理總局，日前聯合印發了實施《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商...

珠江水運投資 逾1700億人民幣

12日，大陸交通運輸部珠江航務管理局組織召開2022年珠江水系航運規劃領導小組會議。根據會上消息，大陸十四五時期，珠江水...

福建穩外貿 支持企業共建一帶一路

福建省商務廳相關負責人13日表示，全力保障產業鏈中具有重要影響的產業和關鍵產品出口，支持防疫抗疫和保障產業鏈供應鏈核心企...

疫情難退燒 陸上月進口疲軟

大陸海關總署昨公布數據顯示，按美元計，今年三月大陸進出口成長放緩，尤其進口額年增率由正轉負，較去年同期下降百分之零點一，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。