第5屆進博會 參展簽約面積已逾7成

中國國際進口博覽局副局長劉福學12日表示，目前第五屆中國國際進口博覽會各項籌備工作穩步推進，企業報名參展踴躍，簽約面積已超過規劃面積的70%。

據中新社，當天，第五屆進博會能源低碳及環保技術專區記者會在線上舉行。劉福學表示，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，大陸一些地方疫情面臨嚴峻形勢，全球經濟與供應鏈受到衝擊。無論遇到多大的挑戰，都將堅定不移地持續推進第五屆進博會籌辦工作，今年11月在線下為各方奉獻一場充滿機遇的國際經貿盛會。

據悉，第五屆進博會能源低碳及環保技術專區將圍繞「低碳發展，綠色復甦」主題，重點在新材料、新能源、建築節能、水處理、綜合環境治理等領域創新展覽展示題材。目前專區已吸引逾40家企業簽約，展覽面積達1.4萬平方公尺，預計專區規模將超過第四屆進博會。

大陸國家節能中心副主任史作廷說，進博會設立能源低碳及環保技術專區，對加強國際節能減排和應對氣候變化領域的交流合作，推動各國綠色可持續發展具有重要意義。大陸國家節能中心將認真履行國際交流合作與節能低碳技術推廣職能，與各有關方面共同努力，充分用好進博會這個平台。