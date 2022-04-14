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大陸金融業人均年薪 券商56萬人民幣稱霸

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
大陸33家證券公司去年的平均年薪高達56萬人民幣。（第一財經）
大陸33家證券公司去年的平均年薪高達56萬人民幣。（第一財經）

去年，已披露年報的大陸保險業從業人員的平均工資為年薪25萬元（人民幣，下同），約為新台幣107.5萬元，在金融業內墊底；銀行業平均年薪為42萬元，約新台幣181萬元，收入居中；券商則以人均年薪56萬元，約新台幣241萬元的高收入稱霸金融業。該收入是保險銷售人員的兩倍之多。

據第一財經，目前A股有24家上市銀行公布了財報。24家上市銀行人力成本總額達到8350億元，同比增長13%，人均工資42萬元，同比增長11%。隨著大陸銀行業利潤增速的回歸，銀行從業者待遇水準又提高了。

在24家上市銀行中，股份行的人均收入依舊是最高的。其中，中信銀行去年人均薪酬58萬元，排在第一位；其次為招商銀行，人均薪酬57萬元；隨後是興業銀行，人均薪酬55.47萬元。平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、民生銀行的人均薪酬均超過了50萬。

相比銀行，保險公司的待遇就不是那麼耀眼。目前，五家上市保險公司均披露了年報，Wind數據統計顯示，五家上市保險公司去年人力成本總額為1967億元，同比提升7%，人均薪酬僅為25萬元，同比提升9%。

與銀行、保險相比，證券公司的從業者可謂是人人捧著「鑽石碗」。截至目前，A股33家證券公司公布了去年年報，數據顯示，33家證券公司人力總成本為1556億元，同比增長17%，超過銀行業。

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