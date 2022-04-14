李克強密集座談 傳遞經濟3判斷

4月11日，大陸國務院總理李克強在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。4月7日，李克強還主持召開了經濟形勢專家和企業家座談會。第一季數據公布前，高層密集座談，傳遞出對當前大陸經濟運行和下一步工作的三點重要判斷。

據中新社，從兩場座談會對當前形勢的研判來看，官方認為大陸經濟總體運行在合理區間，但並不諱言「有些突發因素超出預期」，且強調要「正視和果斷應對新挑戰」。

近期大陸多地疫情反彈，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，陸續公布的一些先行數據已反映出壓力。3月份，大陸製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均降至臨界點以下，表明經濟總體景氣水平有所回落。

儘管挑戰不小，但從兩場座談會強調「主動作為、應變克難」，要求以穩就業穩物價支撐經濟運行在合理區間等表述看，官方穩增長、保民生信心和決心沒動搖。

這種定力源於有備而來。事實上，今年大陸政府工作報告在明確「5.5%左右」年度增長目標時就強調「需要付出艱苦努力才能實現」。面對進一步加大的下滑壓力，3月29日舉行的大陸國務院常務會議透露，制定今年宏觀政策時，對大陸國內外環境很多變化已有前瞻考慮，並重申要咬定目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置。

在兩場座談會上，靠前安排、加快節奏、適時加力等頗具緊迫感的表述頻繁出現。這種緊迫感，已體現在宏觀政策實施力度上。例如，最新公布的一季度大陸金融數據全面超出預期。當季，大陸新增人民幣貸款8.34兆元（人民幣，下同），同比多增6636億元；社會融資規模增量12.06兆元，同比多增1.77兆元。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，一季度新增人民幣貸款、新增社會融資規模等總量數據超預期增長，體現了金融靠前發力支持穩增長。在金融持續加大對實體經濟的支持力度下，寬信用效果開始顯現。

渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，考慮到今年前兩個月經濟表現較預期強勁，加之政策支持靠前發力，或有助於抵消3月疫情反彈和全球地緣政治風險上升的拖累影響。從近期官方表述可看出，穩健貨幣政策的實施力度還將加強，為實體經濟提供更有力支持。