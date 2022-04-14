福建穩外貿 支持企業共建一帶一路

福建省商務廳相關負責人13日表示，全力保障產業鏈中具有重要影響的產業和關鍵產品出口，支持防疫抗疫和保障產業鏈供應鏈核心企業，支持企業利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等機遇共建一帶一路，支持小而美的民生項目及時落地承保。

據中新社，當天福建省商務廳聯合中國信保福建分公司發布十條措施，發揮出口信用保險作用。

福建去年外貿站上新高點，年度出口規模首次突破1兆元人民幣。面對新冠肺炎疫情的持續衝擊，福建將出口信用保險作為穩外貿的有力抓手。

福建省商務廳相關負責人透露，將持續擴大出口信用保險覆蓋面，幫助外貿企業穩定信心、增強抗風險能力；擴大中小微外貿企業覆蓋面和承保規模，實行專項降費行動，進一步提升理賠服務，對通過單一窗口投保的小微企業案件實行高效理賠，推廣小微出口護航行動。

該負責人也說，將加大創新力度，助力對外貿易創新發展，支持跨境電商、海外倉、市場採購、服務貿易等外貿新業態發展。

閩台經貿往來2021年持續提升，貿易額逆勢增長26.2%。福建省商務廳表示，將繼續發揮區位優勢，加強對台經貿合作交流，支持對台出口企業及台資企業充分運用出口信用保險政策性金融工具。

今年一季度，中國信保福建分公司承保規模突破60億美元大關，達64.7億美元，同比增長34%；服務支持企業數超6500家，同比增長19%。其中，短期險項下支持企業出口規模超58億美元，同比增長29%。