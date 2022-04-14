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珠江水運投資 逾1700億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

12日，大陸交通運輸部珠江航務管理局組織召開2022年珠江水系航運規劃領導小組會議。根據會上消息，大陸十四五時期，珠江水系內河水運重點項目投資將創歷史新高，納入大陸交通運輸部規劃項目庫的48個項目，合計總投資超過1700億元人民幣

據中新社報導，珠江連接廣東、廣西、貴州、雲南四省（區），通達香港、澳門，是服務區域經濟暢通循環的重要水運大通道。大陸交通運輸部高度重視珠江水運發展，將《珠江航運十四五發展規劃》納入交通運輸部規劃體系並發布實施，為加快推進珠江水運高質量發展奠定堅實的基礎。

當前，珠江水系四省（區）正積極推進內河水運重點項目前期工作。48個珠江水系內河水運重點建設項目中除紅水河船閘擴能工程、左江船閘工程、賀江特色航道工程等3個項目未開展或準備開展前期工作外，其餘項目已全部開展前期工作。

其中，廣東順德水道航道擴能升級工程、蓮沙容水道航道二期工程項目工可已通過審查，磨刀門水道，以及出海航道二期工程，正在開展前期研究工作。

廣西創新實施項目前期工作代辦制，助力加速推進長洲水利樞紐五線船閘工程、大藤峽樞紐二線三線船閘工程等重大公益性水運建設項目；紅水河龍灘水電站通航設施工程，前期工作已取得突破性進展，都柳江梅林樞紐通航設施工程前期工作基本完成。

貴州荔波樟江旅遊航道工程、南北盤江紅水河三級航道建設工程項目工可報告正在編製。雲南右江百色庫區（雲南段）高等級航道建設工程項目工可報告已上報。 

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