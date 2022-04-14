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個體工商戶新政 助台胞再創業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台商劉逸麟（左）在武漢經開區政務服務中心行政審批視窗，當場領到了變更後的營業執照。圖／本報湖北武漢傳真
台商劉逸麟（左）在武漢經開區政務服務中心行政審批視窗，當場領到了變更後的營業執照。圖／本報湖北武漢傳真

大陸國台辦、商務部、國家市場監督管理總局，日前聯合印發了實施《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》。新政發布後，台灣居民在服貿創新發展試點地區（包括武漢）申設個體工商戶的經營範圍，將由24項大幅擴展至122項行業領域。武漢經濟技術開發區深入推進「證照分離」改革，不斷優化辦事流程，縮短辦理時限，證照齊全最快可半天辦結。

4月12日上午，「緣論情」餐飲店負責人、台商劉逸麟在武漢經開區政務服務中心行政審批視窗，當場領到了變更後的營業執照，經營範圍增加了預包裝食品銷售業務。

「工作人員很熱心，辦事很快，真的特別感謝。」劉逸麟表示，此次經營範圍擴大後，餐飲店可以售賣來自福建、廣東等地的預包裝食品，緩解疫情以來餐飲店業績下滑的壓力。這讓他堅定了在武漢札根發展的信心。

武漢經開區（漢南區）行政審批局登記科負責人劉茹介紹，近年來，經開區行政審批局優化辦事流程、簡化申請材料，縮短辦理時限，實現「一單告知、一表申請、一窗出件、一證准營。」如今，台商在經開區申請辦理營業執照業務，可以享受雙重政策疊加優惠，最快只需要0.5個工作日就可辦結。

武漢市台辦經濟處副處長李江表示，武漢作為服務貿易創新發展試點地區、產業和大學的聚集地，擁有廣闊的市場和良好的營商環境。近年來，選擇在漢創業、就業、生活的台胞越來越多。武漢市落實、落細惠台政策，為台企台胞生產生活提供便利，實實在在解決了很多實際問題。

為幫助台青在武漢創業就業享受同等待遇，武漢市台辦建立「1+N」創新服務體系：「1」是在市級層面成立了一個武漢市台灣青年創業教育中心；「N」是依託9家台青創業基地，幫助台胞了解相關優惠政策，助力他們在武漢創業發展。

據了解，截至今年3月底，武漢市已累計登記註冊248戶台灣居民個體工商戶，各項惠台政策在武漢落地生根，為在武漢台胞台企創造良好環境。

武漢 創業

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