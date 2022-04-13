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疫情導致資金撤離 外資3月減持大陸股債近7,000億元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸3月起多地爆發本土疫情，受嚴格的防疫措施等因素影響，3月份外資減持大陸股債將近新台幣7,000億元。聯合報系資料照
大陸3月起多地爆發本土疫情，受嚴格的防疫措施等因素影響，3月份外資減持大陸股債將近新台幣7,000億元。聯合報系資料照

中國大陸3月起多地接連爆發本土疫情，各地嚴格的防疫措施等因素明顯影響外資動態。據統計，3月外資淨流出陸股的資金逾人民幣450億元，減持大陸債券的金額更高達人民幣1,125億元，兩者合計將近新台幣7,000億元。

大陸股市資訊系統Wind數據顯示，3月，港股通北向通凈流出資金人民幣450.83億元。從每日數據來看，3月有16天是淨流出，其中有3天的當日淨流出金額更超過人民幣100億元。

另，根據大陸中央國債登記結算公司和銀行間市場清算所的數據，截至3月底，境外機構持有中國大陸銀行間市場債券達人民幣3.88兆元，較2月底減少1,125億元，為今年2月以來第二個月負增長。

《財新網》指出，自2017年中國大陸允許境外機構直接參與銀行間債券市場以來，境外機構境內債券托管量逐月攀升，2018年1月至2022年1月的四年間，只有五個月份為負增長，減持量最大的月份為2018年11月的人民幣316億元，且有9個月的增量超過人民幣千億元。

對於外資3月大規模減持大陸股債，《財新網》引述機構和研究人員看法指出，原因主要有二：外部環境上，一方面是逐漸縮小甚至「倒掛」的中美利差，另一方面境外投資者也有對國際政治因素的考量。

內部因素上，一方面是中國經濟下行壓力加大，另一方面是疫情反覆，部分地區較嚴格的「清零」政策也是境外機構目前考慮的因素。

但大陸國家外匯管理局對《財新網》表示，跨境證券投資短期波動不意味著長期得趨勢變化。「近期受外部環境變化影響，外資投資（大陸）境內股票和債券波動有所加大，是複雜國際經濟金融形勢下的正常表現。」　　

大陸國家外匯管理局官員稱，從未來趨勢看，外資投資人民幣資產仍會以增配為主。首先，中國經濟韌性較強，經濟運行將保持在合理區間，金融市場開放穩步推進，人民幣幣值基本穩定，具有良好配置價值。

其次，人民幣資產在全球範圍內擁有比較獨立的資產收益表現，有助於境外投資者分散風險；第三，當前中國債市和股市中外資占比僅3%至5%左右，外資增配仍有較大潛力。

人民幣 外資

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