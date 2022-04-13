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華為爆洩密案 員工用系統Bug賣數據換球鞋

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
時任華為輪值董事長徐直軍曾在去年坦言，公司每年都會處理許多員工收賄的問題。路透
時任華為輪值董事長徐直軍曾在去年坦言，公司每年都會處理許多員工收賄的問題。路透

大陸科技巨頭華為再爆員工竊密案。據中國裁判文書網近日揭露，華為員工易某在調離原職位後，用公司系統中尚未清理的ERP登錄訊息，透過Bug（漏洞）越權訪問，將機密數據透露給華為的供應商、大陸上市公司金信諾獲利，最終被判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣兩萬元。

據中國裁判文書網12日刊登，一份《易某非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統刑事二審刑事裁定書》。據審理，該名員工在期間收賄價值共計人民幣1萬6,437.6元，包括面額人民幣7,000元的購物卡、籃球鞋五雙。

裁定書指出，易某從華為公司線纜物控部調任後，未清理其公司帳戶查詢權限，多次以違規越權查詢、借用同事帳號登錄的方式，在華為ERP（企業資源規劃）系統內獲取線纜物料的價格訊息，甚至還發現系統漏洞，可以幫助他更便利的以特定操作方式查看數據。。

據裁決書，易某多次將價格數據透過簡訊、電話、電子郵件的方式告知金信諾公司，幫助後者提高在華為招標項目的中標率。在2016年12月27日至2018年2月28日期間，他共發送給華為多個供應商共1,183個價格數據，並於2012年至2017年6月30日期間，收受金信諾公司的購物卡、球鞋。

據審理，法院一審裁定，易某犯非法獲取電腦訊息系統數據罪，判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣兩萬元；並向易某追繳違法所得共計人民幣2萬3437.6 元，依法予以沒收。雖易某上訴，但法院二審裁定駁回，維持原判。

值得注意的是，在2021年5月舉行的華為中國生態大會2021上，時任華為輪值董事長徐直軍曾坦言，華為每年要處理比較多員工收賄的情況。他當時說，公司已通過了一個決議，要求華為公司的所有員工，所有退休的員工，特別是高級管理者和退休的高級管理者，不能利用人脈幫助親友成為華為的夥伴，也嚴格禁止拉關係，一但查實，將回購他在華為的虛擬受限股，且不但要嚴格處理員工，也將對相關的夥伴列入黑名單。

中國裁判文書網揭露這起案件。取自網站截圖
中國裁判文書網揭露這起案件。取自網站截圖

人民幣 收賄 華為

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