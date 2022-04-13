國台辦指「授權九二共識」 陸委會駁斥：無中生有

大陸國台辦發言人馬曉光13日在例行記者會上指，「九二共識」的達成體現了海峽兩岸都堅持一個中國原則的共同立場，界定了兩岸關係的性質，也是兩岸有關方面受權商談達成的，陸委會就是「共識」的一個授權單位。對此，陸委會於晚間發表聲明嚴正駁斥。

陸委會指，國台辦所言由陸委會授權商談達成「九二共識」一事，絕非事實，「我們認為，國台辦對1992年兩岸會談最終並未達共識知之甚詳，中共也從未接受當時我方論述，現在卻錯亂時空、以詭辯話術混淆視聽，這都是在散布虛假訊息、無中生有，根本不是處理兩岸關係負責機關應有的正當作為」。

陸委會強調，中共已定義「九二共識」為「一中原則、兩岸同屬一中，共謀統一」，「此矮化台灣、絲毫沒有中華民國存在空間，更遭到台灣多數民意的質疑與堅拒」。