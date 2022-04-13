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今年Q1兩岸貿易依然暢旺 台灣對大陸順差逾400億美元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為高雄港貨櫃輪作業情況。記者劉學聖／攝影
圖為高雄港貨櫃輪作業情況。記者劉學聖／攝影

儘管當前兩岸關係不佳，但兩岸經貿往來依然熱絡。大陸海關總署13日公布的數據顯示，今年1至3月，兩岸貿易總額較去年同期成長15.2%。其中，台灣對大陸出口總額622.43億美元，年成長14.1%，自大陸進口總額203.34億美元，成長18.9%，台灣對中國大陸享有的外貿順差達419億美元。

按美元計，今年第1季，中國大陸貿易總額年增率為13.0%。其中出口成長15.8%，進口成長9.6%。今年首季，兩岸貿易表現優於大陸整體對外貿易。

在13日例行記者會中，針對有大陸媒體提問，按台灣方面統計，今年第1季台灣對大陸享有的貿易順差也達到276.3億美元，大陸國台辦發言人馬曉光稱，這組數據再次證明，台灣經濟發展和台灣民眾的福祉，離不開兩岸經貿合作，妄圖「脫鉤斷鏈」，不過是一廂情願，只會損害台灣民眾的利益。

馬曉光

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