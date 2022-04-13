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放空中國基金遭怒罵 大陸人見獲利翻數倍「默默掏錢投資」

聯合新聞網 / 綜合報導
北京商業區大樓。 歐新社
北京商業區大樓。 歐新社

一名投資人士在疫情期間閒來無事，私募資金操作放空中國的基金，獲利已翻數倍。起初，大陸朋友聽到不滿說「中國前景大好、絕對的好」，沒想到過了兩週後，他「身體誠實」拿錢出來投資。投資人士道出金句「要找到一家爛公司，真的比要找到一家好公司容易太多了」。

財經專家胡采蘋今（13）日在臉書「Emmy追劇時間」發文分享，她與許久不見的朋友打網球，意外得知對方在疫情期間，隨意找幾個朋友湊出「XXX美元」，弄了一個放空中國的基金，放空了「跟誰學（中概教育股）」、「嗶哩嗶哩（影音網站）」、「瑞幸咖啡」等股票，如今「XXX美元」已經變成好幾個「XXX美元」，績效翻倍後正在籌劃第二期基金。

胡采蘋開玩笑表示，「我覺得很生氣，這種事情不應該是我做嗎！怎麼輪得到別人！」，因她堅守只做多不做空的原則，然而，對方回了一句至理名言「要找到一家爛公司，真的比要找到一家好公司容易太多了」。

投資人士透露，一開始做這基金時，對岸朋友非常不以為然，甚至一直吵說「中國前景大好、絕對的好，中國不能亡」，不料，兩個禮拜後，該大陸朋友又默默拿錢投資這基金。

網友們笑說「看得我都想加入了」、「笑死！口嫌體直正的朋友」、「我也是個死多頭」，也有人討論「找到爛公司或許沒那麼難，可是放空的時機比較不容易」、「連查理蒙格都踩雷認賠的大氣候，怎麼能不放空？」

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