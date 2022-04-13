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大陸券商從業人員人均年薪241萬新台幣

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸33家證券公司去年的平均年薪高達56萬人民幣。（第一財經）
大陸33家證券公司去年的平均年薪高達56萬人民幣。（第一財經）

去年，已披露年報的保險業從業人員的平均工資僅為年薪25萬元人民幣（約合107.5萬新台幣/年），在金融業內墊底；銀行業平均年薪為42萬元（約合181萬新台幣），收入水平居中；券商以人均56萬元（約合241萬新台幣）的年高收入稱霸金融業，該收入是保險銷售人員的兩倍之多。

據第一財經報導，目前，A股有24家上市銀行公佈了財報，統計顯示：去年，24家上市銀行人力成本總額達到8350億元，同比增長13%，人均工資42萬元，同比增長11%。

可見，隨著大陸銀行業利潤增速的回歸，銀行從業者的待遇水平又提高了。

在24家上市銀行中，股份行的人均收入依舊是最高的，其中，中信銀行去年人均薪酬58萬元，排在第一位；其次為招商銀行，人均薪酬57萬元；隨後是興業銀行，人均薪酬55.47萬元。

除此以外，平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、民生銀行的人均薪酬均超過了50萬。

相比銀行，保險公司的待遇顯得就不是那麼的耀眼。截至到目前，五家上市保險公司的均披露了年報，Wind數據統計顯示：五家上市保險公司去年人力成本總額為1967億元，同比提升僅7%，人均薪酬僅為25萬元，同比提升9%。

與銀行、保險相比，證券公司的從業者們可謂是人人捧著「鑽石碗」。截至目前，A股33家證券公司公佈了去年年報，數據顯示：33家證券公司人力總成本為1556億元，同比增長17%，超過銀行業。

其中，廣發證券、中信證券、華泰證券、中金公司等頭部券商的人力成本超百億，而2020年，僅中信證券和中金公司的人力成本超百億。

33家證券公司的平均薪酬高達56萬，同比增長4%。之所以薪酬增速不敵工資總盤子的增速，原因在於人力增速較快，去年，33家證券公司人員增加了2.5萬人，同比增長12%。

人均薪酬最高的依舊是中金公司，去年人均薪酬達到98萬。2020年，中金公司人均薪酬曾高達116萬，2021年有所收窄。

其次為中信證券和廣發證券，人均薪酬為85萬和81萬，即便是人均薪酬最低的華安證券和東方財富，也超過了30萬。

去年薪酬增幅最高的是國聯證券，人均薪酬提高51%，同時，包括中金公司在內，也有九家證券公司的人均薪酬同比下滑，其中，東方證券和東吳證券同比下滑了20%。

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