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在滬台藝人一天只吃一餐？國台辦：基本生活保障沒問題

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
寇乃馨(左)和黃國倫夫妻疫情期間受困上海長租公寓，並稱一天只吃一餐。圖為在防疫旅館裡夫妻同心直播。圖／寇乃馨提供
寇乃馨(左)和黃國倫夫妻疫情期間受困上海長租公寓，並稱一天只吃一餐。圖為在防疫旅館裡夫妻同心直播。圖／寇乃馨提供

上海疫情嚴峻，加上有許多台胞在滬，因此近期上海防疫封控狀況受到民眾矚目。有許多台胞反應因封控影響生活，比如有台灣藝人提到一天只吃一餐。對此，國台辦發言人馬曉光於14日例行記者會上回應，市台辦居中協調，幫助台胞最大限度減少疫情帶來的影響，同時經市台辦聯繫，該名藝人基本生活保障沒有問題。

馬曉光提到，對於台胞個人因疫情防控而受到的生活影響，市台辦積極協助解決急難救助事項，包括協調捐贈與配送物資。他還說，市台辦已專門打電話與該名藝人聯繫，詢問生活上有何需求，該名藝人表示居委會都有發起團購，自己能買到，也收到了市裡統一配送的應急保供蔬菜。基本生活保障沒有問題。

馬曉光強調，疫情防控涉及到每個人的身體健康和生命安全，相信廣大台商台企能夠充分理解並配合當地防疫措施。據瞭解，很多在滬台胞台企紛紛踴躍捐獻物資共同抗擊疫情。有關地方會統籌疫情防控工作和當地經濟社會發展，持續為台胞台企做好服務工作。

此前，有多名台灣藝人居上海，恰好因疫情而長待在家。藝人寇乃馨與黃國倫夫妻因防疫物資缺乏，珍惜食物，因此一天只吃一餐，黃國倫並透露瘦了13公斤。

疫情 馬曉光 上海

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