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中國第一季對俄烏進出口 都保持同比增長
俄羅斯入侵烏戰事持續，中國大陸海關總署13日公佈數據，中國第一季對俄烏兩國的進出口都保持同比增長。
據澎湃新聞報導，在中國國務院新聞辦13日舉行的2022年一季度進出口情況新聞發佈會上，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文說，今年第一季中國對俄羅斯進出口2430.3億元人民幣，對烏克蘭進出口295.9億元，都保持了同比增長態勢。
李魁文說，中國海關總署持續關注俄烏衝突對貿易的影響，將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。
世界貿易組織（WTO）週一首次針對俄烏戰爭對全球貿易的衝擊發出分析報告。世貿組織預測，俄烏戰爭可能導致今年的全球貿易增長近乎減半，進而拖累全球的經濟增長，長期甚至可能導致全球經濟解體，分裂成幾個板塊。
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