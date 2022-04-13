阿里雲人事大變動 中國區總裁辭職

中國大陸消息人士透露，阿里雲正在進行新一輪組織架構調整：阿里雲中國區總裁任庚將離職，該職位由阿里雲中國區副總裁黃海清接任，統管中國16個戰區。

據雷鋒網報導，任庚此前在阿里雲負責中國區業務（M6級），向蔡英華彙報。今年3月，前華為EBG中國區總裁蔡英華空降阿里雲，成為阿里M7級（資深副總裁）高管。

蔡英華於上個月空降後，包含任庚在內的四名M6級核心業務高管向其彙報：國際業務總裁袁千、數位政府總裁許詩軍、新金融總裁劉偉光。

坊間稱，其大田大金。任庚早在去年就已提出過離職，但因多重原因繼續留任。據悉，任的此次辭任已塵埃落定，不過離職後的去向暫時未明。

接班任庚的黃海清，履歷則要豐富得多。作為一位曾在Dell、IBM、Oracle等公司摸爬滾打的雲計算老兵，黃海清在2016年選擇加入的是騰訊雲，著手業務拓展工作，隨後成為騰訊雲副總裁。在2018年離開騰訊雲後，黃海清成為德拓信息的CEO，曾在2020年擬帶領公司登陸科創板。

黃海清在昨日召開的中國區管理會議上強調兩大重點：一是銷售重點放在高質量自主產品上，二是重視利潤。

此外，為強化泛政府行業線概念，將泛政府相關的6大行業線聚攏向許詩軍彙報，其他六大行業線和中長尾客戶直接劃分給蔡英華，以便實現區域和行業線的聯動，中長尾客戶團隊由潘立維作為第一負責人，從淺雪團隊調任而來。

阿里集團副總裁、雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍（M6）已在走離職流程，生態+銷管體系暫時由蔡英華直接代管。

阿里雲的架構師團隊，將全部彙總整編，由智能通用行業解決方案總經理霍嘉統一帶隊，霍嘉本人則從向任庚彙報轉為向蔡英華彙報。本次調整希望解決方案團隊可以更為獨立地判斷商業機會，並參與到項目全流程中，避開原本過度追求數字的模式。

與此同時，阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨幹在近期辭任。

消息人士稱，此次調整隻是一個開始，隨著蔡英華和黃海清的內部地位不斷鞏固，將有更多高管慕名加入，隨之會帶來一輪輪新的組織調整和業務重組。雷峰網也將持續跟進報道。

在《互聯網巨頭雲的至暗時刻：內卷、降權、大客流失》一文中，曾有雲大廠前高管告訴雷峰網：2021年，阿里雲在內部口頭喊出了1000億KPI的狠話，但前半年結束後就已知曉無法完成；相應內部也在考核上做出一定的改變，把營收KPI和自負盈虧的任務，下放給業務部門。

雷峰網獲悉，這些自負盈虧、揹負營收KPI的業務線，也可能面臨調整。在今年3月的網路大廠裁員潮中，有媒體報導稱，阿里雲雖並未被波及太多，但主要部門的headcount已經鎖死。