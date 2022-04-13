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馬曉光批陸委會昨是今非 不知他們臉紅不紅、心虛不虛

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光批陸委會「臉紅不紅、心虛不虛」。（央視截圖）
大陸國台辦發言人馬曉光批陸委會「臉紅不紅、心虛不虛」。（央視截圖）

大陸國台辦發言人馬曉光今早在國台辦記者會上批陸委會昨是今非，不知他們 「臉紅不紅、心虛不虛」。

馬曉光上午在回覆媒體提問「九二共識」問題時表示，長期以來，海峽兩岸都堅持一個中國原則，「九二共識」的達成體現了雙方的共同立場，界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係和平發展的基石。同時「九二共識」是兩岸有關方面授權商談達成的，陸委會就是「共識」的授權單位。

他說，今天，陸委會昨是今非，拼命為民進黨當局歪曲誣衊「九二共識」而賣力表演，把它說成是「單方面設定的政治架構」，不知他們臉紅不紅，心虛不虛。

馬曉光說，事實證明，堅持「九二共識」，兩岸關係就能改善發展，否定「九二共識」，兩岸關係就會陷入緊張動盪。2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展新局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。

民進黨當局上台5年多來，歪曲和否認「九二共識」，搞形形色色的謀獨活動，嚴重違背台灣民眾的主流願望，嚴重損害台灣民眾的利益福祉。奉勸民進黨當局改弦更張，不要再用一些政治話術欺騙島內民眾，只有真正從台灣民眾福祉出發，承認「九二共識」，以實際行動改善兩岸關係，才是正途。

九二共識 馬曉光 民進黨

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