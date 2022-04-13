中德兩港口協議 加強運貿合作交流

中國贛州國際陸港和德國威廉港集裝箱碼頭與物流園區11日以視訊連線方式簽訂《戰略合作協議》，雙方將在海外倉、現代物流、多式聯運、綠色低碳發展、港口開發等多方面開展交流與合作。

據中新社，威廉港位於德國西北部北海沿岸的亞德灣內，是德國僅次於漢堡、布來梅的第三大港口，是德國唯一的深水集裝箱碼頭，也是德國第二大散貨港。

贛州國際港位於大陸中部省份江西的贛州市南康區，是大陸第八個內陸開放口岸、首個內陸監管試驗區，已發展成為集外貿、物流、倉儲、金融等多元口岸經濟為一體的綜合性開放口岸。

根據協議，雙方將依託兩港國家級區域性物流樞紐節點優勢，加強大陸江西省和德國下薩克森州的貿易聯繫，推動威廉港、贛州國際陸港打造成為兩國貿易商品的區域分撥中心。

此外，雙方還將積極建立中歐班列至歐洲港口再海運其他區域的鐵海聯運新物流運輸模式，增進兩港運貿交流，穩固疫情等影響下的國際供應鏈鏈條，打造良性港口生態圈。

今年是中德建交50周年。贛州國際陸港管委會主任羅永鋒表示，在此背景下，贛州國際陸港首次與國外港口——德國威廉港直接簽訂合作協議，雙方建立戰略合作關係，將在更深層次推進兩國、兩地的合作，實現貿易、產業、物流通道等多方面高質量發展。