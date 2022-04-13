汽車產業信號 第一季綠燈正常

中國汽車工業協會11日披露，2022年一季度，中國汽車產業景氣指數ACI為42，較2021年四季度回升18點，處於綠燈區，汽車產業在正常區間運行。

據中新社，按照汽車產業景氣評價指標體系，研究結果表明，一季度中國汽車產業景氣指數中，汽車產業一致合成指數較2021年四季度提高3.57點，表明中國汽車產業運行狀態有所回升。

先行合成指數較上一季度降低2.43點，表明未來汽車產業運行存在一定的下行壓力。

中國汽車工業協會表示，當前大陸經濟運行總體保持在合理區間，但大陸內外環境複雜性不確定性加劇，有的超出預期。

展望全年形勢，受宏觀經濟影響，汽車行業發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱壓力，穩增長的任務仍艱巨。

據報導，中國汽車產業景氣指數由一致合成指數、先行合成指數等構成。其中，一致合成指數代表汽車產業目前的運行狀況；先行合成指數代表在汽車產業運行發生變動之前的預測情況。通過景氣動向分析再進行預警提示，景氣動向信號系統分為五個區間，分別為過熱、趨熱、正常、趨冷、過冷。