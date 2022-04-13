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首季RCEP原產地證書 山東簽發最多

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

青島海關11日發布統計指，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效後首季度，山東省內海關、貿促會共為2.4萬批出口貨物簽發RCEP原產地證書，簽發數量在大陸各省、市及自治區中位居首位。

據香港中通社，RCEP於今年1月1日起生效首日零時，青島海關簽發了大陸首份RCEP原產地證書。青島海關關稅處處長畢海軍說，山東省首季度獲簽RCEP原產地證書的出口享惠貨值達73.8億元（人民幣，下同），預計相關企業可享受RCEP其他成員國關稅減讓超過7000萬元，受惠的主要出口貨物為紡織服裝、塑料製品、化工品、農產品及水產品等。

青島益佳經貿有限公司業務經理張磊表示，他們今年以來出口日本紡織品實現了關稅減讓2萬元。4月份日本第二輪降稅實施，企業出口貨物在日本通關時降稅幅度將從0.7%擴大到1.4%，關稅減讓金額也會翻倍增長。

進口方面，也有越來越多的企業享受到自貿協定帶來的政策紅利。凱賽（金鄉）生物材料有限公司業務經理梅傳書說，RCEP生效以來，企業自日本進口的液體石蠟，已累計節約通關環節稅負成本176.7萬元。

據統計，今年一季度，青島海關已為284批進口貨物適用RCEP項下優惠稅率，享惠貨值超過3億元，為企業減讓進口稅款1364萬元。

海關 日本

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