上海港全天運行 全球供應鏈穩定

針對有海外媒體稱，中國實施的疫情限制措施導致作為全球最大港口的上海實施「封鎖」，將對幾乎一切貿易產生「全球性影響」。大陸官媒新華社發文說，他們做出這樣的判斷，一是沒有深入調查研究，二是對中國經濟的韌性潛力，乃至改革開放的決心做了錯誤估計。上海沒有也不會「封鎖」，中國仍將是全球產業鏈供應鏈中的「穩定器」和「壓艙石」。

新華社評論指出，對現實的評判，要基於事實。3月以來，上海疫情仍在高位運行。一系列阻斷病毒傳播措施的發布，確實對貿易物流產生了一定影響。進入4月，上海港樞紐業務有少量下降，但從未有外媒報導的「封鎖」。9日，洋山港碼頭進出港國際船舶26艘次、大陸國內支線集裝箱船42艘次，基本保持日常作業水平。

通過碼頭分區封閉作業等措施，上海港仍然保持全天候運行，全力保障長三角乃至全球產業鏈供應鏈的穩定通暢。

自新冠肺炎疫情發生以來，不少海外大港碼頭擁堵、集裝箱緊缺，直接導致外貿企業出貨難、運貨貴，給全球航運業造成重創。在重重挑戰下，大陸港口保持穩定暢通——上海港集裝箱吞吐量實現逆勢上揚，在2020年完成4350萬標箱吞吐量基礎上，去年進一步躍升至4700萬標箱，連續12年位居全球第一。

評論稱，放眼未來，切不可短視。2021年，中國貨物進出口總額首次突破6兆美元，比上年增長21.4%，為全球貿易以及保產業鏈、供應鏈暢通作出巨大貢獻。所有這些，正是基於中國在市場規模、產業配套、基礎設施、營商環境等方面的綜合競爭優勢。一時一地的困難，不會改變中國長期向好的經濟基本面，更不會動搖中國加大改革開放的決心和力度。