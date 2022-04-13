全球高通膨下 陸首季物價平穩

全球通脹壓力下，大陸物價繼續保持平穩運行。根據大陸國家統計局11日發布數據，今年1至3月平均，大陸全國居民消費價格指數（CPI）比上年同期上漲1.1%。專家分析，2022年全年CPI漲幅或將比去年有所擴大，但仍將處在合理區間。

「今年一季度以來，各地區各部門持續加大重要民生商品保供穩價力度，如加大貨源組織力度、加強價格監測預警等，消費市場供需基本平穩，物價保持總體穩定。」大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所副研究員王立坤說。

據新華社，由於在大陸CPI「籃子」商品中，豬肉價格占比較大，持續大幅下行的豬肉價格拉低了CPI漲幅，促使物價漲幅總體保持在合理區間。

「一季度大陸物價總體在合理區間保持平穩運行，與全球其他主要經濟體通脹居高不下形成鮮明對比，充分體現了大陸經濟韌性強，市場規模大，保供穩價措施有力。」中國宏觀經濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗岩說。

不過，3月份以來，受大陸多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，CPI同比漲幅有所擴大。3月份CPI同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。此外，部分民生商品價格漲幅較大，如鮮菜價格由上月同比下降0.1%轉為上漲17.2%。

中國農科院農業信息研究所副研究員張晶分析，3月蔬菜價格有所上漲，主要是由於2月初寒潮天氣影響，以及近期多地散發疫情，對蔬菜採收、運輸造成不同程度干擾。同時，汽柴油價格上漲等導致運費價格反彈，增加了運輸成本。

今年以來，受疫情、主要經濟體貨幣政策轉向、地緣衝突加劇等多重因素共同影響，國際大宗商品價格持續上漲，帶動大陸石油、有色金屬等相關行業價格上漲。

統計數據顯示，3月份，大陸全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比漲幅雖比上月回落0.5個百分點，但8.3%的漲幅仍處在較高水平。從環比來看，3月份PPI漲幅比上月擴大0.6個百分點，其中石油和天然氣開採業價格環比上漲14.1%，漲幅較大。

大陸國家發展改革委副主任胡祖才此前表示，今年將全力做好糧食、能源、重要礦產品等保供穩價工作，緊盯重點大宗商品市場供需和價格走勢，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規行為。

近期大陸本土聚集性疫情點多、面廣、頻發，重要民生商品保供穩價面臨一定壓力。大陸多地正加大貨源組織力度，加強市場價格監測分析預警，暢通「最後一米」配送通道，確保供應不脫銷、不斷檔。

美團買菜有關負責人表示，目前總體上看受疫情影響地區相關站點的商品庫存充足，增加了配送車輛與配送頻次，並在上海等地上線社區集單服務，以居民小區為單位開通服務，優先覆蓋封閉小區多、配送壓力大的重點區域。

「展望今後一段時間，大陸糧油肉蛋奶果蔬生產穩定、供應充足，少數疫情地區物流配送環節堵點卡點正在逐步打通，保持重要民生商品價格總體平穩的基礎更加牢固，預計年內CPI將繼續在合理區間運行。」郭麗岩說，隨著一系列保供穩價措施效果持續顯現，預計年內PPI呈現總體逐步回落態勢。