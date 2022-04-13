人民幣首季貸款 增8.34兆

今年大陸首季金融統計數據11日出爐，當季新增人民幣貸款同比創新高。中國人民銀行當日發布的數據顯示，一季度大陸人民幣貸款增加8.34兆元（人民幣，下同），同比多增6636億元。3月份，人民幣貸款增加3.13兆元，同比多增3951億元。

據新華社，大陸央行數據顯示，3月末，大陸人民幣貸款餘額201.01兆元，同比增長11.4%，增速與上月持平，比上年同期低1.2個百分點。一季度，以實體經濟貸款為主的企（事）業單位貸款增加7.08兆元，其中，中長期貸款增加3.95兆元。

從貨幣供應看，3月末，大陸廣義貨幣（M2）餘額249.77兆元，同比增長9.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.3個百分點；狹義貨幣（M1）餘額64.51兆元，同比增長4.7%，增速與上月末持平，比上年同期低2.4個百分點。

同日發布的社會融資數據顯示，3月末，大陸社會融資規模存量為325.64兆元，同比增長10.6%。一季度，大陸社會融資規模增量累計為12.06兆元，比上年同期多1.77兆元。