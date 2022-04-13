聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣首季貸款 增8.34兆

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年大陸首季金融統計數據11日出爐，當季新增人民幣貸款同比創新高。中國人民銀行當日發布的數據顯示，一季度大陸人民幣貸款增加8.34兆元（人民幣，下同），同比多增6636億元。3月份，人民幣貸款增加3.13兆元，同比多增3951億元。

據新華社，大陸央行數據顯示，3月末，大陸人民幣貸款餘額201.01兆元，同比增長11.4%，增速與上月持平，比上年同期低1.2個百分點。一季度，以實體經濟貸款為主的企（事）業單位貸款增加7.08兆元，其中，中長期貸款增加3.95兆元。

從貨幣供應看，3月末，大陸廣義貨幣（M2）餘額249.77兆元，同比增長9.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.3個百分點；狹義貨幣（M1）餘額64.51兆元，同比增長4.7%，增速與上月末持平，比上年同期低2.4個百分點。

同日發布的社會融資數據顯示，3月末，大陸社會融資規模存量為325.64兆元，同比增長10.6%。一季度，大陸社會融資規模增量累計為12.06兆元，比上年同期多1.77兆元。

人民幣 中國人民銀行 實體經濟

延伸閱讀

張庭、林瑞陽遭陸沒入非法所得 大陸大咖女星也傳涉入

大陸無症狀感染者激增 官方強調必須集中隔離

去年航運業海外狂賺4,273億元 一年飆升近7.5倍

送給以色列保溫杯疑裝竊聽器 陸：沒有根據的謠言

相關新聞

全球高通膨下 陸首季物價平穩

全球通脹壓力下，大陸物價繼續保持平穩運行。根據大陸國家統計局11日發布數據，今年1至3月平均，大陸全國居民消費價格指數（...

中美利差倒掛 人民幣有壓

中美10年期國債利差11日出現2010年以來的首次「倒掛」（意指美國利率高於中國大陸），引發市場對人民幣貶值、資金流出的...

星國貨輪入籍 海南外資注活水

新加坡全球能源國際有限公司2021年在海南成立新叻海運有限公司。今年3月，公司旗下「馬躍」輪由新加坡轉籍中國洋浦港登記，...

重慶攜手新加坡 簽30合作項目

中新（中星）互聯互通項目聯合實施委員會第七次會議，11日以線上線下相結合方式在重慶和新加坡舉行。雙方簽約30個重點合作項...

人民幣首季貸款 增8.34兆

今年大陸首季金融統計數據11日出爐，當季新增人民幣貸款同比創新高。中國人民銀行當日發布的數據顯示，一季度大陸人民幣貸款增...

上海港全天運行 全球供應鏈穩定

針對有海外媒體稱，中國實施的疫情限制措施導致作為全球最大港口的上海實施「封鎖」，將對幾乎一切貿易產生「全球性影響」。大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。