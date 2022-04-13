百億級鋰電材料項目 德陽開建

川發龍蟒鋰電新能源材料基地項目開工儀式，近日在四川德陽綿竹市舉行。該項目是四川省100個重點推進項目之一，投資金額高達120億元人民幣，主要建設20萬噸／年磷酸鐵鋰、20萬噸／年磷酸鐵及配套設施。

川發龍蟒成立於成立於1997年，擁有工業級磷酸一銨產量36萬餘噸，是全球最大的工業級磷酸一銨生產商。目前，工業級磷酸一銨已成為新能源電池（磷酸鐵鋰電池）正極材料磷酸鐵鋰的前驅體磷酸鐵的重要原料之一。因此，川發龍蟒布局鋰電材料在原料上具有巨大優勢。

據悉，川發龍蟒鋰電新能源材料項目，整合了德陽工業基礎優勢、阿壩州資源優勢和四川發展平台優勢，占地800畝，將分兩期建設，一期預計2024年12月建成，二期預計2026年12月建成。該項目將帶動產業鏈上下游集聚發展，實現強鏈、補鏈、延鏈，打造世界領先的新能源材料產業基地和大陸綠色循環經濟典範。

隨著新能源汽車行業和儲能行業高速發展，磷酸鐵鋰正極材料憑藉安全性、大容量、放電性、快充性、低成本等特點，逐步成為動力電池和儲能電池正極材料的重要發展方向之一。2021年，大陸動力電池產量達219.7吉瓦時，同比增長163.4%。其中，磷酸鐵鋰電池產量達125.4吉瓦時，占總產量的57.1%，同比增長262.9%，已經占據過半的市場份額。