重慶攜手新加坡 簽30合作項目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中新（中星）互聯互通項目聯合實施委員會第七次會議，11日以線上線下相結合方式在重慶和新加坡舉行。雙方簽約30個重點合作項目，涉及金融、信息通信、交通物流、人才培養等多個重點領域。

據中新社，中新互聯互通項目是中國大陸與新加坡第三個政府間合作項目。此次簽約包括政府間合作項目2個；商業合作項目20個，簽約金額2.5億美元；跨境融資項目8個，簽約金額15.7億美元。

信息通信是中新互聯互通項目開展合作的一大重點領域。在原有合作基礎上，雙方此次簽署「中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目信息、通信及媒體領域合作諒解備忘錄」，將推動數位經濟合作及重點領域數位化轉型，支持中星企業（機構）利用新一代信息技術聯合開展創新性項目，推動中星數位經濟合作。

在金融領域，雙方合作跑出「加速度」。在區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）新機遇下，重慶市合川、榮昌、南岸等區縣將繼續深化與新加坡合作，擬赴新交所發行債券。

為藉助國際陸海貿易新通道，更好地把大陸西部地區和東協國家連接起來，中星企業將合作共建外貿綜合服務平台、匈牙利綜合物流基地，全方位服務雙向貿易合作。

並藉此推動重慶及西部茶產品、優質水果、特色食品等進入新加坡等東協市場。

值得關注的是，在聚焦重點領域合作的同時，雙方還在農業、能源、商務、大健康、城市規劃等新領域探索新藍海，培育新增長點。

如能源方面，雙方企業將共建綜合能源服務項目，對工業企業、公共建築進行能源託管及節能改造，推動實現節能目標。

新加坡

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