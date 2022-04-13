星國貨輪入籍 海南外資注活水

新加坡全球能源國際有限公司2021年在海南成立新叻海運有限公司。今年3月，公司旗下「馬躍」輪由新加坡轉籍中國洋浦港登記，成為最先入籍「中國洋浦港」的外資國際船舶之一。新叻海運有限公司負責人潘傑說，企業看好海南自貿港航運業的持續開放，未來將開拓更多業務。

據中新社，外資活躍度是一個地區開放程度的重要標誌。2018年4月13日，海南自貿港建設大幕拉開，一系列高水準開放政策推出，吸引外資企業加速布局。

官方數據顯示，海南自貿港建設4年來外資持續流入，繼2018年至2020年實際使用外資額連續三年翻番（翻倍）後，2021年又實現兩位數的增長。根據海南省商務廳消息，今年前兩個月海南實際使用外資同比增幅超過五成。

外資緣何加碼海南？「外企關注貿易投資的自由化、便利化以及稅收優惠政策。」安永（中國）企業諮詢有限公司廣州稅務主管合夥人李雁說，海南自貿港外商投資准入負面清單、放寬市場准入特別措施等公布後，為外商投資提供了新空間，各項稅收優惠制度的落實也給予外資企業更多利益讓渡。

PADI（全球專業潛水培訓系統）去年在海南設立公司，開展潛水培訓。PADI中國區總裁樓彥表示，海南定位國際旅遊消費中心，整體發展環境和行業政策更加開放，為企業擴展業務提供新平台。

「海南在自貿港核心政策落地，營商環境優化，制度創新，重點園區建設等方面打出組合拳，促使外資搶灘登岸。」大陸商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明特別提到，2021年發布的《海南自由貿易港法》是以法律形式固定了自貿港特殊地位，讓外商吃下定心丸。

外資在海南已進入製造業、航運業、金融業、醫療產業等領域。全球著名農產品跨國企業嘉吉公司在海南註冊新公司，向市場提供大宗商品風險價格的定價方案。嘉吉風險管理亞太區負責人董宇昕說，企業藉助自貿港政策，爭取將中國境內大宗商品的消費市場和境外的市場因素銜接，自貿港稅收優勢也有助於吸引專業人才參與全球化競爭。

海南自貿港博鰲樂城國際醫療旅遊先行區正通過真實世界數據研究，縮短藥物在大陸上市時間。入駐該先行區的企業波士頓科學今年開發的一款產品已通過研究獲批上市。波士頓科學大中華區總裁張珺說，海南在醫療領域先行先試的探索，讓產品能加速進入中國市場，未來將落地更多新產品、新項目。

外資看好海南，也是對此間營商環境的認可。近年來，海南對標國際標準，相繼開通全球投資服務熱線，推出國際投資單一窗口，頒布優化營商環境條例等一系列法規，增強外資企業的投資決心。