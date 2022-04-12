專家：陸成品油出口配額或將趨減

未來大陸對於成品油出口的控管只會加嚴。據財聯社消息，中化能源有限公司首席經濟學家王能全12日在「2022年石油市場發展論壇」上透露，2022年大陸第一批成品油出口配額總量為1300萬噸，年減56%；預計全年配額總量年減1500萬噸至2200萬噸左右。他表示，大陸石油對外依存度在70%以上，在地緣政治動蕩刺激國際油價上行背景下，大陸將可能嚴控成品油出口。

王能全還說，石油儲備很好地顯示出「壓艙石」作用，大陸應加快國家石油儲備的建設工作。

中國石油流通協會在12日舉辦「石油市場發展論壇暨藍皮書發布會」。中國石油流通協會專家委員會秘書長孫仁金介紹，2021年，成品油消費穩步提升，達到3.2億噸，年增10.3%，已恢復至疫情前水平；煉油能力則有進一步增長，升至每年9.25億噸；原油對外依存度有所下降，為72%。

此前，對於成品油出口配額的減少，許多專家多認為是出於優化發展模式的考量。據陸媒「全國能源信息平台」去年8月的報導，對外經濟貿易大學一帶一路能源貿易與發展研究中心主任董秀成表示，過去國家宏觀層面上一直強調要嚴格控製成品油出口，這在整個油氣體制改革裡是一個非常明確的態度。

中國石油經濟技術研究院石油市場所主任工程師王利寧認為，大陸過往一味靠出口去緩解成品油市場過剩的方式，一方面企業效益沒有保障，出口利潤並不好；另一方面，大量出口成品油，也不利於大陸綠色低碳轉型以及雙碳目標的實現。

未來成品油出口轉內銷是趨勢，成品油市場將面臨更大競爭壓力。中國石油集團經濟技術研究院副院長姜學峰指出，成品油出口配額的削減，對大陸國內的產銷平衡、市場平衡有很大的影響。主要生產經營企業都面臨著庫存上漲的風險，對石油產業鏈的平穩運行產生重要影響。