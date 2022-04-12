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上海Q1人民幣貸款增加額下滑 個人消費貸款大減

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海第一季個人住房貸款與去年相比增加下降，個人消費貸款則出現減少。（圖／取自中新網）
上海第一季個人住房貸款與去年相比增加下降，個人消費貸款則出現減少。（圖／取自中新網）

上海第一季人民幣貸款與去年相比增加下降，個人消費貸款則出現減少。中國人民銀行（大陸央行）上海分行12日發布的數據顯示，第一季人民幣貸款增加3373億元，較去年同期少增283億元；人民幣個人消費貸款減少人民幣170億元，較去年同期多減少了447億元。

據澎湃新聞，3月人民幣貸款增加1247億元，較去年同期多增241億元。

從結構上來看，居民貸款疲軟的情況依舊在延續。

數據顯示，分部門來看，上海第一季住戶部門貸款減少人民幣17億元，其中，短期貸款減少人民幣178億元，中長期貸款增加人民幣161億元；境內企（事）業單位貸款增加3220億元，其中，短期貸款增加1490億元，中長期貸款增加1648億元；境內非銀行業金融機構貸款增加130億元。

具體來看，第一季上海人民幣個人消費貸款減少170億元，較去年同期多減447億元，其中，個人住房貸款增加163億元，少增140億元；個人汽車消費貸款減少120億元，多減123億元；其他消費貸款減少213億元，多減185億元。

企業貸款方面，上海第一季人民幣境內企業單位經營貸款、固定資產貸款、貿易融資和融資租賃貸款分別增加2027億元、758億元、272億元和217億元，較去年同期分別多增383億元、少增392億元、101億元和109億元；票據融資減少137億元，少減157億元。

存款方面，上海第一季人民幣存款增加2520億元，較去年同期少增1545億元，其中，3月人民幣存款增加3944億元，較去年同期則多增2379億元。

人民幣 上海 中國人民銀行

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