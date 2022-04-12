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救經濟 陸稅務總局：3月中小微製造業緩繳稅1.17兆元

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸延長企業緩繳稅費政策。本報系資料庫
大陸延長企業緩繳稅費政策。本報系資料庫

面對本土疫情多點散發，在中央接連喊話穩經濟的背景下，大陸國家稅務總局12日公告，今年3月份，全國稅務部門共辦理製造業中小微企業緩繳稅費人民幣2,567億元（約新台幣1.17兆元）。

大陸國家稅務總局指出，製造業是實體經濟的基礎，中小微企業是國民經濟和社會發展的主力軍，在促進就業、活躍市場和改善民生方面都發揮著重要作用。

因此，對於大陸國務院決定，將去年第4季實施的製造業中小微企業緩繳稅費政策繼續延長6個月，累計達到9個月。大陸國家稅務總局表示，今年3月份辦理緩繳稅費人民幣2,567億元，共惠及257萬戶企業，基本覆蓋了全部製造業中小微企業有稅申報戶。

另一方面，據央視報導，大陸國務院總理李克強11日至12日，到江西南昌、上饒考察，他在過程中參訪贛江尾閭水利工程施工現場、南昌跨境電商創業園區、到丁家村察看水稻插秧、考察吉利新能源商用車公司等。

李克強在考察過程中表示，要加快已定助企紓困等政策舉措實施進度，推進改革開放，有力應對國內外環境超預期變化，穩就業穩物價，穩定宏觀經濟大盤，切實保障民生。

實體經濟 考察 人民幣

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