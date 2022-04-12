順豐同城騎手一天收入近5萬？ 陸網質疑發疫情財

大陸網路最近流傳跑腿服務平台順豐同城一名騎手僅9日一天的收入就高達人民幣1萬67.75元（約新台幣4.67萬元），對此，順豐同城回應，該騎士9日當天共完成60筆配送訂單，其中基礎傭金人民幣534元，各類特殊獎勵約人民幣1678元，用戶打賞約人民幣7856元（約新台幣3.65萬元），因現正值多地封城期間，引起不少大陸網友質疑發疫情財，「不打賞，騎手就不送了。」

界面新聞報導，11日，順豐同城對此回應，經過後台查詢確認，該騎士在9日當天共完成60筆同城配送訂單，是企業用戶下單，訂單傭金計提總額達人民幣10067.75元。其中基礎傭金人民幣534元，各類特殊獎勵約人民幣1678元，用戶打賞約人民幣7856元。也就是說，該騎士平均每單不含打賞收入為約人民幣36.9元，平均每單獲得打賞約人民幣131元。

不過，消息讓不少大陸網友質疑，有網友表示，「不打賞會送嗎，懂得都懂」、「想問問其他封城的地方，你們那裡的跑腿小哥能有這麼高的收入嗎？政府保供應沒做好，才會導致高物價，高跑腿費。」

還有網友猜測，「如果是真的，那很可能是上海，不加打賞的話不會優先送。」

順豐同城是獨立的第三方配送平台，目前已覆蓋大陸1900個市縣地區，順豐同城自2019年起開始獨立化、公司化運作，於去年12月14日在香港聯交所主板掛牌上市。截至去年3月31日的12個月，順豐同城在大陸第三方即時配送市場中占比最大，達到11%。