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大陸衞健委：上海疫情社區傳播尚未得到有效遏制

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家衛健委發言人米鋒。（中國網）
大陸國家衛健委發言人米鋒。（中國網）

國務院聯防聯控機制12日就從嚴從實抓好疫情防控工作有關情況舉行記者會。大陸國家衞生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，上海市連續8天報告新增感染者數超過1萬例，「疫情處於快速上升期，社區傳播尚沒有得到有效遏制，且外溢多省多市，預計未來幾日新增感染者人數仍將處於高位」。

據香港文匯網，米鋒還表示，隨着各地疫情防控措施的落實落地，新發生疫情的地區能夠快速有效處置，沒有形成新的規模性疫情。河北、江蘇、安徽、廣東、福建、浙江、山東等省疫情總體可控。

吉林省疫情總體呈下降趨勢，已連續三天新增感染者降至千例以下，但仍在高位；長春市每天新增感染者人數下降，但管控區內社區傳播沒有完全阻斷，仍需要繼續加強管控區內各項防控工作。

米鋒強調，近期大陸國內疫情防控形勢依然嚴峻複雜，疫情防控工作不能有絲毫放鬆。大陸國務院聯防聯控機制要求各地堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針不動搖，要做好各項既定政策和措施的執行，壓實「四方」責任，從嚴從緊、果斷快速、落實「四早」，強化社會面重點場所的管理，確保各項工作更有實效。

疫情 國務院

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