快訊

學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國遊戲版號停擺八個月後 重啟發放

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國遊戲版號停擺八個月後重啟發放。（上海證券報網）
中國遊戲版號停擺八個月後重啟發放。（上海證券報網）

停擺八個月的遊戲版號核發11日晚正式重啟，這一消息引爆整個中國遊戲圈。分析師表示，這一消息意味著整個遊戲行業將開啟解封，行業或將迎來觸底反彈。

根據官媒《上海證券報》報導，自去年7月大陸國內遊戲版號停發以來，國內遊戲版號審核已停擺八個月。大陸國家新聞出版總署11日晚公佈了今年首批過審核發的遊戲版號，共計45個，這也標誌著遊戲版號正式重啟。

此次獲批的遊戲版號中不乏知名公司的遊戲新作，包括遊族網路的《少年三國志：口袋戰役》、西山居的《劍網3緣起》、心動網絡的《派對之星》、吉比特子公司雷霆網路的《塔獵手》等。

報導稱，從數量上來看，相較從前，此輪釋放的版號有明顯的減少。「從目前來看，這個釋放的數量肯定是在預期以內的，壓縮版號發放肯定是未來的趨勢。」一位業內人士分析稱，「不過只要重啟審核，對於行業而言就是利多。」

此外，本輪釋放的版號作品，均為大陸國內第二梯隊以及中小遊戲公司，大陸最大的兩大遊戲廠商騰訊和網易均不在此次名單之中。

前述業內人士分析稱：「這可能也透露出一個政策的導向，未來版號釋放可能會更加傾向於中小遊戲公司。」

受到此次版號核發消息的提振，美股中概遊戲股盤前漲幅持續擴大，嗶哩嗶哩漲超10%，此前一度跌超9%；虎牙、網易盤前漲超8%。

一位遊戲行業分析師表示，「遊戲版號更像是一個標誌性的節點，它意味著行業的拐點已經到來。」此前，一位中小遊戲公司的負責人也表示，「目前我們這個行業不缺乏有意向的投資者，但是版號沒有釋放，這個行業的風險就會讓資金望而卻步。」

受到版號核發暫緩與未成年人保護政策的雙重壓力，遊戲板塊的估值去年一路跌至多年以來的低位。

彼時有行業分析師指出，如果版號不重啟，那麼遊戲行業的基本面就不可能改善，其估值中樞就會停留在歷史低位。如今，版號重啟，多位分析師表示，從中長期來看，遊戲行業的估值修復拐點已經到來。有分析師強調，長期來看，元宇宙有望成為超越互聯網的下一代媒介形式，遊戲將成為元宇宙的關鍵內容入口，元宇宙將重構遊戲的生產及估值體系，為遊戲產業帶來新的想象空間。

「未來遊戲行業的發展應當往更加高科技的方向去探索。」不過，也有分析師指出，隨著遊戲版號核發數量的收緊成為常態，將倒逼遊戲公司提升遊戲質量，「這也是促進行業走向高質量發展的一條重要路徑。」

延伸閱讀

邵玉銘／我追隨多位總統、院長的心路歷程－－【此生不渝】連載9

陸車市染疫 減產損失嚴重

大陸環保舉報 約談問責152人

兆豐元宇宙科技 搶鏡

相關新聞

中國遊戲版號停擺八個月後 重啟發放

停擺八個月的遊戲版號核發11日晚正式重啟，這一消息引爆整個中國遊戲圈。分析師表示，這一消息意味著整個遊戲行業將開啟解封，...

上海嚴控防疫 台企封閉生產應變

「每天18時，公司都會以視訊會議方式，檢討當天的防疫工作。平時，生產主管會在群裡溝通相關情況和需求，並按要求參與地方防疫...

封控半月 上海金融市場如常運行

11日上午，上海黃金交易所的人民幣黃金基準價「上海金」開出398.24元（人民幣，下同）／克早盤價，上證綜指開盤報323...

普惠金融 小微企業疫情保護傘

陳平和妻子在重慶城區經營一家「餛飩大王」。新冠肺炎疫情發生以來，餐館經營受到不小影響。「疫情前，平均每天約有3000元（...

海南自貿港「挖掘機很忙」

挖掘機是基礎設施建設的標配。最近幾年，海南的挖掘機很忙。

深圳：穩妥處置恒大債務風險

據大陸證券時報報導，4月11日上午，深圳市七屆人大二次會議開幕，深圳市政府工作報告提出，要按市場化、法制化原則，穩妥處置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。