中國遊戲版號停擺八個月後 重啟發放

停擺八個月的遊戲版號核發11日晚正式重啟，這一消息引爆整個中國遊戲圈。分析師表示，這一消息意味著整個遊戲行業將開啟解封，行業或將迎來觸底反彈。

根據官媒《上海證券報》報導，自去年7月大陸國內遊戲版號停發以來，國內遊戲版號審核已停擺八個月。大陸國家新聞出版總署11日晚公佈了今年首批過審核發的遊戲版號，共計45個，這也標誌著遊戲版號正式重啟。

此次獲批的遊戲版號中不乏知名公司的遊戲新作，包括遊族網路的《少年三國志：口袋戰役》、西山居的《劍網3緣起》、心動網絡的《派對之星》、吉比特子公司雷霆網路的《塔獵手》等。

報導稱，從數量上來看，相較從前，此輪釋放的版號有明顯的減少。「從目前來看，這個釋放的數量肯定是在預期以內的，壓縮版號發放肯定是未來的趨勢。」一位業內人士分析稱，「不過只要重啟審核，對於行業而言就是利多。」

此外，本輪釋放的版號作品，均為大陸國內第二梯隊以及中小遊戲公司，大陸最大的兩大遊戲廠商騰訊和網易均不在此次名單之中。

前述業內人士分析稱：「這可能也透露出一個政策的導向，未來版號釋放可能會更加傾向於中小遊戲公司。」

受到此次版號核發消息的提振，美股中概遊戲股盤前漲幅持續擴大，嗶哩嗶哩漲超10%，此前一度跌超9%；虎牙、網易盤前漲超8%。

一位遊戲行業分析師表示，「遊戲版號更像是一個標誌性的節點，它意味著行業的拐點已經到來。」此前，一位中小遊戲公司的負責人也表示，「目前我們這個行業不缺乏有意向的投資者，但是版號沒有釋放，這個行業的風險就會讓資金望而卻步。」

受到版號核發暫緩與未成年人保護政策的雙重壓力，遊戲板塊的估值去年一路跌至多年以來的低位。

彼時有行業分析師指出，如果版號不重啟，那麼遊戲行業的基本面就不可能改善，其估值中樞就會停留在歷史低位。如今，版號重啟，多位分析師表示，從中長期來看，遊戲行業的估值修復拐點已經到來。有分析師強調，長期來看，元宇宙有望成為超越互聯網的下一代媒介形式，遊戲將成為元宇宙的關鍵內容入口，元宇宙將重構遊戲的生產及估值體系，為遊戲產業帶來新的想象空間。

「未來遊戲行業的發展應當往更加高科技的方向去探索。」不過，也有分析師指出，隨著遊戲版號核發數量的收緊成為常態，將倒逼遊戲公司提升遊戲質量，「這也是促進行業走向高質量發展的一條重要路徑。」