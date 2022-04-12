深圳：穩妥處置恒大債務風險

據大陸證券時報報導，4月11日上午，深圳市七屆人大二次會議開幕，深圳市政府工作報告提出，要按市場化、法制化原則，穩妥處置恒大集團等房地產企業債務風險。

此前，恒大等多家大陸房地產公司公告，將延遲發布2021年財報。

另據企業徵信機構「企查查」顯示，恒大地產新增三宗股權凍結，包括恒大地產福州公司、北京公司，以及北京麗來地產，凍結權益金額共18.64億元（人民幣，下同）。

3月底，恒大成立獨立調查委員會調查134億元存款被強制執行。

中國恒大稱，關於恒大物業約134億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，公司董事會已成立由公司獨立非執行董事周承炎及何琦和非執行董事梁森林組成的獨立調查委員會對該事件進行調查。周承炎亦被選為獨立調查委員會主席。

中國恒大披露，經初步核查，相關存款被質押和強制執行均發生在2021年度。

恒大物業公告稱，公司董事會已成立由公司獨立非執行董事文艷紅、彭燎原及郭朝暉組成的獨立調查委員會對該事件調查。文艷紅亦被選為獨立調查委員會主席。

中國恒大、恒大物業還表示，公司股份將繼續暫停交易，直至另行通知。