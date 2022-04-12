海南自貿港「挖掘機很忙」

挖掘機是基礎設施建設的標配。最近幾年，海南的挖掘機很忙。

據中新社，「挖掘機指數」被稱為觀察經濟變化的新型溫度計。這一指數顯示，海南挖掘機等工程機械的作業量在持續增加，去年履帶吊、泵車、壓路機等7類工程機械的累計平均工作量增幅排名，均位列全大陸前十。

「挖掘機指數上榜的背後，是海南自貿港建設四年以來，項目建設之熱。」海南師範大學中國特色自由貿易港研究中心主任劉鋒說，各類重大項目落地，對於海南經濟創動能、調結構、補短板（弱點）具有重要意義。

海南建省時間短，發展底子薄。海南省發改委有關負責人表示，重點項目投資是實現自貿港戰略定位和建立現代產業體系的重要載體。過去4年，海南安排省級重點項目574個，總投資達2兆3391億元（人民幣，下同）。

據報導，自2018年起，海南集中開工各類項目近2000個。當地可見重點項目現場挖掘機轟鳴，吊車林立。在海口西海岸，海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站和綜合交通樞紐（GTC）工程、海口國際免稅城、G15瀋海高速海口段三個重點項目自北向南排開，均進入衝刺階段，計劃年內竣工。

中交四航局海口新海滾裝碼頭客運綜合樞紐站項目負責人鍾建佳指出，項目建成後不僅提高進出島效率，還增強港口在自貿港「一線放開、二線管住」背景下口岸監管能力。

過去，海南固定資產投資主要依賴房地產，如今非房地產基礎建設和產業投資已成為拉動投資增長主引擎。2021年海南固定資產投資增速位居全大陸最優行列，其中產業投資增長率超過三成。今年海南設定了較高的年度投資增速目標，還設立自貿港建設投資基金，加大發行政府債券及推出用地舉措，加強重點項目資金要素保障和用地保障。