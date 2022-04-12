普惠金融 小微企業疫情保護傘

陳平和妻子在重慶城區經營一家「餛飩大王」。新冠肺炎疫情發生以來，餐館經營受到不小影響。「疫情前，平均每天約有3000元（人民幣，下同）流水，現在平均每天下降1000多元。」

陳平四處籌措資金，但店舖經營規模小，缺少抵押物，因而貸款並不容易。無意中，他在餐館使用的收款軟體上發現一款不需要抵押擔保的信貸產品。一籌莫展的陳平決定試試。他用手機提交個人資料，因為信用良好，幾分鐘後就獲得了可循環使用的10萬元授信額度。「這在生死關頭拉了我們一把。」陳平說。

據新華社，當前，大陸疫情防控形勢複雜嚴峻。疫情衝擊之下，規模小、底子薄、抗風險能力較弱的小微企業，遭遇的挑戰尤為嚴峻。大陸正大力發展的普惠金融，正為小微企業撐起「保護傘」。

普惠金融，以滿足社會各階層和群體金融需求為目標。幫助陳平度過難關的重慶富民銀行，服務範圍已延伸到經濟發展的「毛細血管」，涵蓋餐館、便利店、洗衣店等社區小微業態，服務普惠小微用戶16萬餘家。

「普惠」的實現，得益於業務模式的創新。金融機構借助數位技術，通過線上觸達、大數據風控和人工智慧，實現大規模、低成本、高效率服務。

「金融產品嵌入在小微企業常用的採購、支付軟體中，植入小微企業個體工商戶的經營場景和應用裏，申請者無須抵押擔保，以其個人信用數據，或企業的納稅數據、採購數據等為授信依據，就可對客戶進行精準畫像。」富民銀行常務副行長晏東表示。

風險控制也依託數位技術實現。智能審核系統設置身份識別、逾期記錄等百餘個前置條件，自動審核申請人是否符合貸款條件，並通過大數據技術對客戶經營狀況進行評估，最大程度防範風險。

根據大陸銀保監會數據顯示，截至2021年末，普惠型小微企業貸款餘額19.1兆元，普惠型涉農貸款餘額8.9兆元，增速持續高於各項貸款增速。

大陸上市銀行2021年業績報告近期陸續出爐，2021年五大國有商業銀行普惠型小微企業貸款同比增速均保持在30%以上。

與陳平的「餛飩大王」情況類似，廣州人葉彩經營的壹品香糕點店也經歷著疫情帶來的不確定性。疫情發生前，坐落在廣州市中心城區的壹品香糕點店生意紅火。但疫情發生以來，客流不穩定，小店也多次臨時性閉店。疫情下，葉彩已習慣通過手機申請貸款，解決資金週轉難題。

「生意特別不景氣的時候，需要更換大件設備的時候，我都會申請小額貸款周轉，只需要動一動手指就可以。」葉彩說。