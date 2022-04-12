山區「新農人」 手機遙控農業生產

「以前幹完活會在場鎮上坐著曬太陽，現在捧著手機也能搗鼓（擺弄）半天。」72歲的覃政富生活在大陸西部的大山裡。今年初，他斥資千餘元（人民幣，下同）購入了一台智慧手機。從「與在外打工的女兒視訊」到刷短片「瞧稀奇」，生活在四川省宣漢縣清溪鎮鑼寨村的覃政富，開始逐漸接受並喜歡上了這種全新的交流方式。

據新華社，近年來，隨著農村互聯網基礎設施的完善和智能終端的普及，越來越多的農民開始同步享受信息社會的便利。在大陸西部山區多個區縣，發現數位經濟正在改變農村的生產和生活方式。

「今年青花椒採摘季，我不用去基地，在家就能通過手機控制凍庫的溫度溼度。」四川達州80後（1980年後出生者）的「新農人」黎春來通過手機軟體，就可在家直接操作凍庫，還能看到花椒市場數據，方便分析、管理庫存。

「去年青花椒剛上市時大約28元，如果能通過凍庫管理，行情好時能賣到34元。」七鑫種植專業合作社負責人黎春來和合夥人管理著達州市達川區橋灣鎮2600畝青花椒產業。

此外，遙控無人機播種、農田氣象監測、土壤情況監測……像黎春來一樣的「新農人」足不出戶，就可以調配機具、田間管理，實時掌握土壤墒情、病蟲害、買賣農業資訊，有如「玩遊戲」一樣通過操作手機從事農業生產。

大陸中央財經大學「數字經濟融合創新發展中心」主任陳端認為，智慧農業是解決大陸人口與土地矛盾的重要路徑。高普及率、高滲透率的手機終端載體，某種程度起到了快速提升農村信息化水平的作用。