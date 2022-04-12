封控半月 上海金融市場如常運行

11日上午，上海黃金交易所的人民幣黃金基準價「上海金」開出398.24元（人民幣，下同）／克早盤價，上證綜指開盤報3239.86點……因疫情實施新一輪封控措施第15天，上海各大金融要素市場如常開啟新一周交易。

據新華社，作為全球金融要素市場最密集城市之一，上海3月以來遭遇新一輪疫情挑戰。自3月28日起，上海大多數金融交易市場和金融機構所在的浦東新區列入封控管理，至11日已滿半月，金融市場運行也經歷了九個交易日。

在一系列保障措施和預案下，上海主要金融基礎設施運行穩定。全球矚目的「上海價格」如常跳動。

數據顯示，3月28日至4月8日的8個交易日，上證綜指累計上漲1.23%，上海證券市場累計成交3.23兆元，日均成交4038.6億元。

資本市場為實體經濟輸血賦能的腳步也未停歇。3月30日，科創板再度「添丁」。位於上海張江的仁度生物掛牌上市，募集資金凈額6.53億元，將用於精準診斷試劑和智能設備產業化研發項目和營銷網路建設項目。

「作為仁度生物IPO項目獨家合作銀行，浦發銀行現場留守員工與相關業務部門密切溝通，保障了企業IPO項目及超募帳戶在封控期間順利落地。」浦發銀行相關負責人說。

作為覆蓋六大洲20餘個國家和地區的國際交易平台，上海國際能源交易中心亦未受新一輪疫情影響。數據顯示，4月4日至4月10日交易周，上海國際能源交易中心累計成交107.8萬手，成交額超過4805億元，分別較去年同期增長約2%和60%。

坐落於上海虹口區的大陸全國碳排放交易市場是運行不足一年的新要素市場。4月4日至4月10日當周，大陸全國碳市場碳排放配額總成交量達13.5萬噸，總成交額771.3萬元，與新一輪疫情前基本相當。

大陸全國碳交易市場目前的運營管理機構上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，積極配合各項防疫工作的同時，上海環境能源交易所安排了核心員工駐守交易所，採取多項措施降低疫情給市場運行帶來的影響。