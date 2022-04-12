上海嚴控防疫 台企封閉生產應變

「每天18時，公司都會以視訊會議方式，檢討當天的防疫工作。平時，生產主管會在群裡溝通相關情況和需求，並按要求參與地方防疫部門安排的核酸檢測和抗原自測。」台企富士邁半導體精密工業（上海）有限公司總管理處處長劉忠說。

據新華社，芯片（晶片）製成設備製造商富士邁2005年正式落戶上海松江區。近年來，全球半導體市場需求持續旺盛，富士邁實現了穩健成長。

面對上海新一輪疫情，在松江經濟技術開發區管委會、松江區台辦等部門指導和協調下，富士邁從3月31日開始進行「封閉生產」。工廠為679位留守廠區的員工準備了充足的食材等物資。包括劉忠在內的逾100位員工採用遠程方式居家辦公。

「目前留在廠區的員工人數大約是平常的65%，能夠基本保證公司運營目標的達成。公司會盡量滿足他們的要求，包括午間休息時播放輕鬆的音樂、為患病的員工提供就醫送藥幫助等。」劉忠坦言，封閉環境下員工心態肯定會發生一些變化，但大家都相信，依託嚴密防疫措施，曙光很快就會到來。

上海近期陸續採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全民流調排查、全面清潔消殺等綜合防控措施，分批實施、無縫銜接，把風險人群管住，盡早實現社會面清零。

配合上海防疫政策，不少上海台企和富士邁一樣，在確保疫情防控措施到位前提下進入「封閉生產」模式。

坐落於松江區的台積電（中國）有限公司實行了廠區和宿舍「兩點一線」閉環管理。平時公司約有2400名員工，目前在公司加上居家辦公人員，約保持七成人力，仍可實現「滿產」。

「疫情以來，許多企業已將防疫物資庫存水位拉高。台積電也儲備了足夠的口罩、防護服、消毒液等物資。公司有餐廳和宿舍，承包商本身有完善的生活物資供應鏈，員工吃住都有保障，士氣還不錯。」台積電（中國）有限公司資材暨公共關係處總監胡恩台說。

作為「落滬」近20年並在A股上市的台企，環旭電子公司旗下位於上海的三家工廠也在疫情下堅持生產。

該公司第一時間採購了睡袋、睡墊、洗漱用品等基本生活物資，確保留守廠區的員工擁有完善安全的居住環境。除了提升供餐標準、延長供餐時間，公司還不定期發放牛奶、麵包、飲料等食物，滿足員工的營養需求。

環旭電子相關負責人透露，公司人事部門每天都會收集員工的疑問和反饋，及時做出解答，並通過心理疏導、舉辦在線卡拉OK活動，幫助員工們緩解焦慮情緒。

「新一輪疫情下，台企難免受影響，但大多數台商都對上海保持信心。」上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長李崇章說，台商也期待更多支持政策，幫助企業度過難關。