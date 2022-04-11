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救經濟 李克強再開座談會：要增強緊迫感

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
李克強主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。取自央視
李克強主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。取自央視

面對中國大陸疫情多點散發，年度經濟發展受到嚴峻挑戰，大陸國務院總理李克強繼日前和企業家、專家座談後，11日繼續召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會，強調要增強緊迫感，抓緊落實減稅降費、支持實體經濟、重大項目開工、企業穩崗等政策。

據央視報導，李克強11日在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會，會上江西省委書記易煉紅、省長葉建春均參與發言，遼寧省長李樂成、浙江省長王浩、廣東省長王偉中、四川省長黃強也透過視訊發言。

面對當前情勢，李克強指出，既要看到經濟總體運行在合理區間、擁有很強韌性，堅定信心，又要高度警惕國際國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

他重申，要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，增強工作前瞻性，貫徹新發展理念，推動高質量發展，加大宏觀政策實施力度，穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。

李克強指出，要增強緊迫感，抓緊落實中央經濟工作會議精神和政府工作報告措施，退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏。

李克強還說，要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾，並做好春耕生產和農資保供穩價、保障電力煤炭等能源穩定供應，和確保交通骨幹網路、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定等。

他最後強調，要加強形勢跟踪研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策措施。

實體經濟 李克強

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