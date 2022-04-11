快訊

新北2醉漢沒戴口罩遭阻 痛毆急診室保全

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

深圳：按市場化法制化穩妥處置恆大等房企債務風險

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
深圳市政府工作報告指出，將穩妥處置恒大等房企債務風險。路透
深圳市政府工作報告指出，將穩妥處置恒大等房企債務風險。路透

據《證券時報》報導，4月11日上午，深圳市七屆人大二次會議開幕，深圳市政府工作報告提出，要按市場化、法制化原則，穩妥處置恆大集團等房地產企業債務風險。

此前，恆大等多家中國大陸房地產公司公告，將延遲發布2021年財報。

另，企業徵信機構「企查查」顯示，恒大地產新增三宗股權凍結，包括恒大地產福州公司、北京公司，以及北京麗來地產，凍結權益金額共人民幣18.64億元。

3月底，恆大成立獨立調查委員會調查人民幣134億元存款被強制執行。 3月29日晚間，中國恆大、恆大物業均公告，已成立獨立調查委員會進行調查。

中國恆大稱，關於恆大物業約134億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，公司董事會已成立由公司獨立非執行董事周承炎及何琦和非執行董事梁森林組成的獨立調查委員會對該事件進行調查。周承炎亦被選為獨立調查委員會主席。

中國恆大披露，經初步核查，相關存款被質押和強制執行均發生在2021年度。

恆大物業公告稱，公司董事會已成立由公司獨立非執行董事文艷紅、彭燎原及郭朝暉組成的獨立調查委員會對該事件進行調查。文艷紅亦被選為獨立調查委員會主席。

中國恆大、恆大物業還表示，公司股份將繼續暫停交易，直至另行通知。

房地產 北京 人民幣

延伸閱讀

想辭職別衝動 他曝「裸辭必備要素」：不只存款要足

空難＋疫情 大陸國內機票大減價 江蘇飛山西千元有找

NBA／在50家銀行開戶存款 安戴托昆波讓公鹿老闆搖頭

存款300萬該買房還是買股0050？多數人不考慮秒選這項

相關新聞

習近平在海南三亞市考察 強調糧食安全

據新華社報導，中共中央總書記習近平10日中午，分別前往海南省三亞市先後考察了崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院...

大宗商品漲價導致大陸3月通膨超預期 貨幣政策需加力

受國內疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，中國大陸3月消費者物價指數（CPI）按年上漲1.5%，創三個月新高；生產者價...

疫情物流困難 陸發改委：為全面恢復物流營造寬鬆環境

在大陸各地新冠疫情多點散發下，物流快遞明顯受阻，大陸國家發展改革委表示，將積極協調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬鬆環...

深圳：按市場化法制化穩妥處置恆大等房企債務風險

據《證券時報》報導，4月11日上午，深圳市七屆人大二次會議開幕，深圳市政府工作報告提出，要按市場化、法制化原則，穩妥處置...

疫情與俄烏戰 陸外資出逃創紀錄

外資逃離中國！國際金融協會在上個月底發佈的報告顯示，中國的外資外流規模與幅度是前所未見的！外媒指出，外國投資者在1到3月之間，淨售出近4百億元人民幣的中國股票、債券，是有紀錄以來的最高水準，整體原因不出三種，疫情反撲、更嚴格的法規、俄烏戰爭的連續打擊，讓外資對中國的投資環境失去信心，才會緊急出逃，下個月拋售程度只升不降。

疫情、經濟停滯、內需減少 大陸地產股紛紛跌停

受疫情嚴重、長三角經濟停滯、內需擴大無望等負面因素影響，大陸A 股11日上午，房地產類股持續下挫，南國置業、渝開發、嘉凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。