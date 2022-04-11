深圳：按市場化法制化穩妥處置恆大等房企債務風險

外資逃離中國！國際金融協會在上個月底發佈的報告顯示，中國的外資外流規模與幅度是前所未見的！外媒指出，外國投資者在1到3月之間，淨售出近4百億元人民幣的中國股票、債券，是有紀錄以來的最高水準，整體原因不出三種，疫情反撲、更嚴格的法規、俄烏戰爭的連續打擊，讓外資對中國的投資環境失去信心，才會緊急出逃，下個月拋售程度只升不降。

2022-04-11 13:45