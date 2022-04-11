疫情與俄烏戰 陸外資出逃創紀錄

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】外資逃離中國！國際金融協會在上個月底發佈的報告顯示，中國的外資外流規模與幅度是前所未見的！外媒指出，外國投資者在1到3月之間，淨售出近4百億元人民幣的中國股票、債券，是有紀錄以來的最高水準，整體原因不出三種，疫情反撲、更嚴格的法規、俄烏戰爭的連續打擊，讓外資對中國的投資環境失去信心，才會緊急出逃，下個月拋售程度只升不降。

中國境內外資大逃亡

根據《亞洲日經》報導，俄烏戰爭以來，俄羅斯貨幣與證券價格都大幅下跌，凸顯出政治環境偏威權、獨裁，對投資信任度有多麽不穩定，連帶著中國市場的海外資金陷入大逃亡。

國際金融協會在上個月底的報告顯示，外資在近兩個月的淨出售股票、債券破60億美元（大約400億人民幣），拋售水準是有紀錄以來的新高峰，整體而言，二月份的外資持有中國債券餘額減少803億人民幣，是2015年一月公布相關數據以來的最大降幅，更是單月減持債券刷新歷史紀錄，非常不合理的外資出逃，在全球其他新興經濟體上都沒類似的現象。

恐慌性拋售三原因

日經認為，外資出逃中國有三大原因，包含疫情反撲、嚴厲的信息技術法規，與俄烏戰爭打擊，首先是上個月該國一波本土疫情反撲，境內貨物運輸卡關、外資企業面臨的供應鏈障礙，增添外資出走的意願，在俄烏戰爭打響後，俄羅斯被制裁的現況，引發外資反思：同樣是投資環境較政治化的市場，不穩定性上升，再加上難以捉摸的當局政策，讓外資對中國證券投資市場興趣缺缺。

另據《ANI新聞網》報導，中國是全球第二大的債券市場，雖然外資持有量仍約5600多億美元，但三月份的撤資規模只是個開始，分析師認為，國際投資者除了擔心持有中國資產的安全性外，俄羅斯央行也可能減持中國債券，籌取現金、償還外債等，相對減持是合理預估，四月外資將繼續大逃亡，中國市場會陷入恐慌性拋售。

此外，《路透社》也提過，今年稍晚在20大後，習近平將迎來他的第三任期，而按照預測線，外資逃難期會在政治敏感期達到高峰，這對北京當局、或說習近平在金融政策推動上有何影響，值得後續觀察。

【更多精采內容，詳見 】