疫情、經濟停滯、內需減少 大陸地產股紛紛跌停

受疫情嚴重、長三角經濟停滯、內需擴大無望等負面因素影響，大陸A 股11日上午，房地產類股持續下挫，南國置業、渝開發、嘉凱城、中國武夷、棲霞建設、信達地產、電子城、財信發展、華夏幸福等逾十檔個股甚至跌停。

據九派新聞報導，中信證券研報認為，大陸房地產的三個底—政策底、銷售底和投資底總是順次出現。去年第4季政策底已經明確，3月以來因城施策的政策利好加速湧現，結合以往的規律，銷售的回暖並不遙遠，預估今年第2季商品房銷售增速或將見底回升，但投資底仍需等待，地產股仍有上漲空間。

據香港電台網，大陸股市今早下跌，創業板指數一度跌近4%。房地產、鹽湖提鋰及汽車晶片等股份表現較差。

上證綜合指數中午收市報3,195點，跌56點，跌幅1.75%。

深證成份指數報1萬1,630點，跌328點，跌幅2.75%。

創業板指數報2,485點，跌84點，跌幅3.3%。

另據財聯社報導，從蘇州市房地產市場和交易管理中心確認，從4月11日，起蘇州市開始調整限售政策，二手房限售由5年改為3年。