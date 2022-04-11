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台資「冠龍節能」深圳創業板成功上市 本益比逾31倍
由大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏擔任董事長的「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」，今（11）日上午成功在深圳證券交易所創業板掛牌，成為今年第二家在大陸A股上市的台資企業。
受大陸近期本土疫情影響，冠龍上午透過網路舉行「雲敲鐘」儀式。包括：上海市台辦主任鐘曉敏、國台辦經濟局均發來賀函。國台辦經濟局表示，冠龍在深圳交易所首發上市，不僅是企業從產品經營到資本運營的一次跨越，也是廣大台商台企在大陸成功發展的又一範例，必將對更多優質台資企業進入資本市場產生巨大的鼓舞和示範作用。
冠龍節能1991年成立於上海，主要從事節水閥門的研發、設計、生產和銷售，產品廣泛應用於城鎮給排水、水利和工業等下游領域，是中國大陸領先的節水閥門供應商。
冠龍節能的產品已先後應用於三峽工程、南水北調配套工程、北京「水立方」、北京首都國際機場、上海東方明珠、上海迪士尼、中央電視台總部大樓、港珠澳大橋和北京大興國際機場等大陸各項標誌性工程建設。
透過公開詢價，冠龍節能此次發行價格為每股人民幣30.82元，掛牌本益比超過31倍，遠高於同業平均水準，網上發行中籤率更只有萬分之二。
冠龍節能此次公開發行，預計將募資近人民幣13億元，主要將用於上海節水閥門生產基地擴產項目、江蘇融通閥門機械有限公司節水閥門生產基地擴建項目、研發中心建設項目以及智能信息化升級項目等。
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